Reacondicionan los espacios verdes en Belén

Belén-Info.com dialogó con Rodrigo Acosta Director de Medio Ambiente de la Municipalidad de Belén, quién comentó sobre el trabajo de restauración de espacios verdes en la ciudad y también comentó sobre algunos basurales en la ciudad. Esto nos dijo: “Estuvimos trabajando en algunos espacios verdes de diferentes barrios y estamos renovando con plantas y acondicionándolos para que la gente pueda disfrutar de estos espacios en nuestra ciudad”. Señaló.

“Lamentablemente luego de colocar las plantas, sufrimos el robo de estas plantas, en un espacio verdes de un barrio de la ciudad que esta entre el Barrio Valle Hermoso y el Barrio Virgen del Carmen, la verdad que nos deja mal esto, porque este espacio se lo acondicionó, sustrajeron de 10 a 15 plantas esto nos desconcertó, dado que nosotros hacemos el esfuerzo para conseguir las plantas y poder distribuirlas, esto no puede suceder que hagan esta “Maldad”. Pero vamos a seguir nuestro trabajo de restaurar los espacios verdes”. Aseguró.

Luego añadió: “El proyecto que tenemos, es restaurar los espacios verdes que existen y algunos poder crearlos, para que la gente pueda ir y disfrutar del aire libre y cerca de sus casas”. Indicó.

Por otro lado expresó respecto de basurales en diferentes puntos de la ciudad: “Con respecto al tema de basura y escombros, la semana pasada nos reunimos los Directores que están trabajando como esenciales, como la recolección de residuos que esta el Señor Álvarez, Obras Públicas Don Roberto Moreno y lo que es le Vivero Municipal Evelina Delgado, nos reunimos para coordinar el trabajo de descacharrado y escombros, estamos haciendo por manzana eligiendo los barrios y realizando desmalezamiento, escombros y fumigación”. Afirmó.

Almargen del by pass de Belén se transformó en un lugar donde mucha gente arroja basura, por lo que le consultamos al funcionario las medidas que se van a tomar y esto nos decía: “Con respecto al By Pass se va a hacer un cerrado, se va poner el cartel con la ordenanza, donde se prohíbe arrojar basura y solamente se va a habilitar poder dejar escombros, escombramiento y residuos secos, entonces nos vamos a poner firmes de parte de Medio Ambiente y todas las áreas para que esto no ocurra”. Sostuvo.