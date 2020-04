Recomendaciones de salud mental para afrontar el aislamiento social

Desde el área de Salud mental del Hospital Zonal Belén informaron que continúan trabajando en este tiempo de aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, se dio a conocer las modalidades y algunas recomendaciones

La Licenciada en Psicología Rafaela Córdoba en diálogo con Belén-Info.com comentó: “Una de las condiciones del aislamiento es que las personas sanas no se acerquen al hospital y entonces las consultas ambulatorias no se están realizando de salud mental, en función de eso sabiendo que muchas personas que no pueden interrumpir su tratamiento, se ha diseñado un dispositivo de atención remota de salud mental, este dispositivo de atención remota de salud mental funciona enlazado una línea gratuita que tiene en este momento el hospital que es el 460200 la línea Dengue -Coronavirus y que funciona de 07:00 a 21:00 horas en el hospital también tenemos la fan page ttps://www.facebook.com/atencionsaludmentalremota/ y las personas pueden llamar y pedir asistencia de salud mental y el operador de esta línea le va a facilitar el contacto y una de las psicólogas que está haciendo guardia pasiva, el paciente puede proponerle a la psicóloga, ya sea llamar desde un teléfono de línea, hacer una videollamada, una teleconferencia con lo que el paciente se sienta más cómodo, para recibir la atención de salud mental que necesita. En esa línea se hacen las atenciones de salud mental, tanto sean las urgencias, cuando una persona está muy angustiada, ansiosa o una persona que tiene un padecimiento de Salud Mental ya de un tiempo de evolución, puede realizar alguna consulta de orientación o contención”. Señaló.

Luego agregaba: “yo estoy trabajando en el hospital y estoy prestando atención personal a los pacientes que están internados, las interconsultas y los casos de urgencia que llegan a la guardia del hospital, esa atención si se sigue haciendo. Por otro lado otro dispositivo que se ha armado en relación a la Salud Mental con todo este despliegue que requiere la atención de la población en salud y más que todo los mecanismos de contención y control que se han desplegado ahora en función del coronavirus, que son los puestos de control, se ha desplegado el consultorio de febriles, todo eso exige una sobrecarga para todo el personal de salud, entonces están trabajando más que antes y además todo lo que genera esta situación es la pandemia, las características de la pandemia, el rápido contagio y demás, genera estrés en las personas, más que todas las personas que están trabajando de primera respuesta, Policía, Bomberos, Agente Sanitario, Enfermeros, Médicos, entonces para asistir a esas personas cuando se vean sobrepasadas por el estrés, el cansancio, el miedo, la ansiedad, también hay un dispositivo de atención para las personas que están trabajando en primera línea de respuesta, la atención telefónica y la idea es que, más allá de que la pandemia hace que toda la vida cotidiana y también de asistencia de la salud haya cambiado, pero hay cosas que no cambian qué son los problemas de la gente”. Aseguró.

Le pedimos algunos consejos útiles para sobrellevar este aislamiento Social y esto nos expresó. “Hay que partir de este punto, que esta es una situación excepcional y transitoria, que esto en algún momento se va a acabar, no sabemos cuándo, esto de que esto se acabe depende de la responsabilidad de cada uno y de las medidas de prevención que tenemos que tomar, más allá de que la policía, salud, el municipio y todas las personas que están colaborando para trabajar en este momento, hagan lo que tengan que hacer, pero nosotros también como individuos tenemos que tomar las medidas, como es quedarnos en casa, lavando las manos, el uso del barbijo y demás; entender que esto es transitorio”.Indicó.

“La consigna de “Quédate en Casa” hay muchas cosas cambian, más allá que conocemos nuestras casa, de que sabemos con quienes vivimos y demás, pero vamos a estar pasando más tiempo, vamos a estar conviviendo más tiempo con las personas con las que vivimos, por ahí hay personas que no están tan acostumbradas a estar tanto tiempo en casa, porque trabajan mucho o porque viajan, entonces una invitación que es muy importante que la casa replique lo menos posible un ámbito de encierro, que quiere decir eso, abrir las ventanas, si tenemos terraza, patio o balcón salir cada tanto, si tenemos mascotas interactuar con ellos, si tenemos la posibilidad de acceder a luz solar o estar contacto con la naturaleza como platas del jardín, hacerlo. Si hay personas que están trabajando desde la casa con la computadora o el teléfono, lo importante es tener un tiempo determinado y un espacio determinado para trabajar, lo ideal es que no se trabaje desde la cama, porque la cama es el lugar del descanso, buscar un lugar y decir de tal hora a tal hora trabajo y tratar de no permanecer muchas horas en la misma posición”. Añadió.

“Otro consejo, el más importante y con el que más estamos tratando de trabajar tanto con las personas que están trabajando en este momento en la contención de la pandemia, como en la comunidad en general, es la sobreexposición a las noticias, les recomendamos a las personas, que no se sobreexpongan a los noticieros, al último momento, al urgente, a las noticias de los diarios todo el tiempo, sino esta bueno por ahí ver las noticias por la mañana , leer el diario, conectarse a las redes y leer, y por la tarde, media tarde volver a leer, ponerse dos momentos en el día para actualizarse, lo recomendable es irse a dormir leyendo noticias sobre esto”. Subrayó.

Finalmente le solicitamos algunos consejos para implementar con los chicos en casa: “Para los chicos limitar el uso de pantallas, con los chicos hay que hablar claramente y adecuar el lenguaje a su edad en relación a que es lo que está pasando en este momento, en relación a las medidas, porque ellos tienen que quedarse en la casa, porque no pueden salir, porque no están yendo a la escuela y hablar del sentido de este aislamiento y de esta privación a la que nos estamos sometiendo todos, que tiene un sentido altruista y colectivo que es el bien para todos, hay que darse el tiempo, cuando son más pequeños los niños y niñas, se pueden volver más demandantes, irritables, ansiosos, pueden tener berrinches en algunos momentos, pero es natural del encierro, es normal, los papás y las mamas en esos momentos deben mantener la calma y poder escuchar a ese niño o niña que le está pasando , preguntarle, y ver cómo podemos ayudarle, y son muy importante las horas de juegos compartidas con los adultos con la gente que viven en casa”. Manifestó.

Recomendaciones para el cuidado de la salud mental de la comunidad en general: