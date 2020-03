Recomendaciones frente al Coronavirus y Dengue

Belen-Info.com dialogó con la Directora del Área Programática N°11 del Departamento Belén, Dra. Marianela Saracho, y realizó declaraciones sobre la prevención del Coronavirus y Dengue, esto nos decía: “La preocupación de estos días en la población es por el Coronavirus, que nosotros tenemos algunos casos detectados en la Argentina, no así en nuestra provincia, ni en Belén. En cuanto a coronavirus, las medidas son preventivas, de higiene de manos, cubrirse con el codo para toser, para cuando alguien vienen del exterior y haya estado en zona de circulación de coronavirus, lo que se pide, es que los 14 días posteriores al viaje, se le otorgue una licencia, sea docente, sea alumno, para que no asista al lugar de trabajo o escuela en la que estudia, se toma esa precaución para los viajeros, y se hace el control si tuviera fiebre en el domicilio, pero hasta ahora no tenemos casos sospechosos de coronavirus”. Aseguró.

Respecto a comentarios de una caso sospechoso en una Institución educativa local dijo: “Lo que pasó en el Colegio Virgen de Belén ayer, se dio una situación con un niño que estuvo de viaje, que regreso el viernes 6 desde Buenos Aires y que pasó por zonas de circulación, en realidad, pasó días anteriores, no hay que alarmarse el niño no tiene ningún síntoma, ni tampoco la persona que viajó con él, pero como medida de precaución, lo que se hace es que no asista a clase hasta que se cumplan 14 días de la circulación por la zona del virus, que en este caso fue España, entonces que se quede en la casa, ya la vimos a la mamá , ya lo vimos al niño, lo vamos a controlar en domicilio. Al momento no los tiene ningún síntoma y la medida de que no vaya a la escuela, es solo preventiva, no hay que alarmarse, no hay que sacar a los otros niños de la escuela, no hay que tomar medidas extremas”. Sostuvo.

DENGUE

En cuanto al la prevención por Dengue la Dra. Saracho indicó: “En cuanto a Dengue se armó un COE junto al Concejo Deliberante de Belén y las distintas Instituciones de Belén como , Defensa Civil y otras, donde acordamos acciones en conjunto, esas acciones son lo que tenemos que hacer para prevenir en cuanto al Dengue es el descacharrado, sacar todos los recipientes que tengan agua en el peridomicilio para evitar la presencia de mosquitos que son los que transmiten el dengue. No tenemos casos sospechosos de Dengue en Belén, si hubo en La Rioja y en otras partes de nuestra provincia, entonces tenemos que estar alerta, porque puede ser que tengamos, los casos de dengue circulan todos los años y la medida es la prevención”. Subrayó

Por otro lado aclaró: “La fumigación es una medida que se toma solamente cuando hay un caso de dengue, por ejemplo, se detecta una caso de dengue, ahí si se fumiga en las manzanas de alrededor, que es como una acción de bloqueo, no es una acción efectiva para eliminar mosquitos, porque la fumigación solo elimina el mosquito adultos, y no las otras formas larvarias y los huevos, entonces no tiene un acción eficaz, lo que si se hace en un caso de dengue se denuncia el caso sospechoso, se hace el laboratorio confirmatorio y se toma todas las medidas de bloqueo correspondiente que es lo que se viene haciendo a nivel provincial”. Afirmó.

“En Belén repasamos los protocolos , preparar nuestro accionar desde el hospital , en cuanto a aislamiento, en cuanto al proceder de la guardia, estar preparados por si se presenta, pero hasta ahora no hemos tenido ningún caso sospechoso”. Expresó.

Finalmente la Directora Dijo: “El dengue nos involucra a todos, necesita que cada uno de nosotros para evitar que se propague, elimine todos los criaderos de mosquitos que están en le peridomicilio , en lugares de trabajo, estar atento a eso, que no haya lugares que junten agua, dar vuelta si tenemos cubiertas viejas en el fondo de la casa, evitar que junten agua. Lo que se habló en el COE fue en el cementerio que en general se pone un florero con agua, se puede utilizar en lugar de agua, arena húmeda que no permite que se crié el mosquito”. Concluyó.