Regantes de Belén denunciaron Penalmente a Funcionarios Provinciales y Municipales

Grupo de Regantes del Barrio La Banda de la Ciudad de Belén habrían presentado en Fiscalía de Belén, una acción Amparo y una denuncia Penal en contra de Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Alberto Kozicki, Secretaria de Agua de la Provincia Ing. Florencia Sarauz, Intendencia de Riego de la ciudad de Belén Juan Carlos Gáname, Intendente de la ciudad de Belén Daniel Ríos, Concejal por la ciudad de Belén, Guillermo Váldez, la misma es a causa de el incumplimiento del Decreto Ley N° 2.577 que establece la prohibición de desviar cursos de agua.

Este lunes 09 de marzo se dio a conocer públicamente una nota denuncia de regantes del B° La Banda de la Ciudad de Belén, en contra de los funcionarios mencionados, de la provincia, del municipio y un concejal.

La nota dice textualmente lo siguiente:

“Ciudad de Belén, Departamento Belén, Catamarca. Sr. Fiscal de la Tercera Circunscripción de Belén, Dr. Jorge Alberto Flores su despacho. De nuestra mayor consideración. Los abajo firmantes regantes categoría permanente y propietarios de inmuebles en la población de la Banda que usufructuamos del agua de riego del canal matriz provincial de sistema contra el cerro, nos dirigimos a Ud. y por digno intermedio ante quien corresponda, a los efectos de presentar y solicitar formalmente una acción de amparo para proteger nuestros derechos fundamentales pidiendo el cese inmediato del desvío del curso habitual del canal y la recepción de la denuncia penal a los funcionarios que se detallan en carácter de autores intelectuales y materiales del delito que se describe; Ministro de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia, Ing. Alberto Kozicki, Secretaria de Agua de la Provincia Ing. Florencia Sarauz, Intendencia de Riego de la ciudad de Belén Juan Carlos Gáname, Intendente de la ciudad de Belén Daniel Ríos, Concejal por la ciudad de Belén, Guillermo Valdez, la misma es a causa de el incumplimiento del Decreto Ley N° 2.577 que establece claramente la prohibición de desviar cursos de agua que han sido asignados y generando derechos de usufructo a quienes se encuentran empadronados y contenidos con características permanente dentro de esta norma de orden público, siendo un delito el robo de agua además de vulnerar el ejercicio de nuestros derechos constitucionales contenidos en nuestra norma provincial en la sección primera, capítulo 1 principios, declaraciones, derechos, deberes y garantías Art .1. El pueblo tiene asegurado bajo esta constitución el ejercicio de sus derechos individuales y sociales y el poder decisorio pleno del aprovechamiento de sus recursos y riquezas naturales, la desviación del canal matriz la Banda perpetuada el día 5 de marzo en horas del mediodía del presente año, contando con pruebas de este accionar además de constituir un delito vulnera todos nuestros derechos adquiridos y ejercitados desde nuestro carácter de propietarios de territorios con derecho a riego asignados en el marco de la misma ley que ha sido incumplida por quienes deberían ser los primeros en respetar y dar ejemplo de cumplimiento y apego a las normas. En el caso de no proceder al cese inmediato y devolución del curso normado del agua lo haremos un grupo de regantes porque claramente es un abuso de poder de los funcionarios que violan la ley y la constitución, ante la inminente amenaza de perder nuestros derechos nos vemos obligados a actuar de inmediato. Esta decisión unilateral, caprichosa e infundada en connivencia de los funcionarios y el Intendente para enriquecer ilícitamente a otras propiedades, violentando nuestros derechos de propiedad sobre nuestras posiciones, además nos priva del mantenimiento de nuestra fuente de sustento y pone en riesgo nuestra vida, la de nuestras familias y atenta contra la seguridad pública generando y promoviendo el desorden social y el enfrentamiento entre vecinos, siempre estuvimos abiertos al diálogo predispuestos a apaciguar, hemos advertido que los daños que nos causan en la propiedad y las personas actuando por vías interadministrativas y legal, expedientes y carta documentos que no han sido respondidas, como prueba de la necesidad de funcionarios que usan cargos públicos en perjuicio de la población y beneficio político y personal, siempre estuvimos abiertos al diálogo, por eso apelamos a esta instancia de denunciar penalmente y pedir la protección mediante un amparo, medida que exigimos se dicte de manera urgente frente al avasallamiento de nuestros derechos y peligrosa situación de vulnerabilidad personal y social injustificada. No permitiremos el incumplimiento de nuestras leyes ni el avasallamiento de nuestros derechos ciudadanos. Hacer lugar será justicia”.