Registro de lluvias en Belén: cayeron 113 milímetros en lo que va de febrero

En diálogo mantenido este martes con Belén-Info.com el Agrónomo Julio César Oviedo de la Dirección de Agronomía de Zona de Belén, dio a conocer la cantidad de agua registradas producto de las lluvias caídas entre el viernes y el domingo próximo pasado.

En ese sentido en entrevistado señaló: “En el mes de enero en total ha llovido 63 milímetros únicamente y en lo que va del mes de febrero 113 milímetros que han caído desde el viernes hasta el lunes, estas lluvias también se han registrado en todo el Departamento”.Aseguró

Además agregó: “Esto trae beneficio para todos, es bueno, porque lo más importante es que recuperamos la masa hídrica, lo que va a permitir tener buena reserva para el resto del año y para la agricultura en si también porque los cultivos estaban estresados no le faltaban agua pero estaban sufriendo cierto estrés sobre todo en el caso de la nuez que necesita humedad para empezar el proceso de maduración para la cosecha, para la vid esto no es muy bueno si sigue manteniéndose así no es positivo porque puede llegar alguna enfermedad a raíz de eso, pero todavía falta, ha sido un fin de semana con mucha lluvia, en general es bueno para todo”.Añadió.

Luego agregó: “Febrero suele ser el mes que más llueve, también en algunas oportunidades marzo, diciembre y enero en menor cantidad pero febrero es un mes de mucha lluvia, cuando hay descenso en enero, febrero levanta el registro. Ahora se ven todos los arroyos con agua y lo más importante es que se está recuperando los valores hídricos, la masa subterránea de agua para las reservas”.Señaló.

También indicó:”No había agua en ningún lado, en la cuenca no había, estaba ya en casi en una crisis total y eso pasaba también acá en la ciudad que no se podía abastecer al sistema y de ahí surgían malos entendidos y malos momentos que estaba viviendo la gente, esta lluvia ayuda mucho a todos esos cultivos anuales por ejemplo, algo de maíz que habrán puesto, zapallo, al membrillo también lo va ayudar un poco en el tamaño que estaba muy chico, y el sistema de riego estaba en una situación terminal, porque no había agua, nosotros íbamos al norte grande que es la cuenca que abastece a todo Belén, estaba seco, el Río San Fernando no traía agua, las vertientes que abastecen al río Belén que viene de la Ciénaga estabas prácticamente secas, entonces esos eran los motivos de lo que se estaba viviendo acá en Belén, por la escases, esto va a permitir recuperar los cultivos anuales van a llegar a su fin en término porque es una buena reserva”.Afirmó.

Finalizando dijo: “Para algunos cultivos finaliza el año y para los otros se comienza, todavía nos falta la cosecha que estamos esperando que, de hecho deberíamos estar agradecidos porque con los tremendos calores que hemos sufrido durante diciembre y enero estaba dentro de la previsibilidad tormentas de granizo al haber tanta temperatura y cuando había cambio de temperatura era lógico que podía haber una tormenta de granizo reitero, pero menos mal que eso no ha pasado este año, han sido lluvias tranquilas que no han generado mayores daños en la agricultura”, Concluyó.