Resultados positivos en la primera semana de campaña contra el cobro de plus de OSEP

Gracias al trabajo que se viene adelantando por parte de las trabajadoras sociales en diferentes nosocomios de la ciudad, disminuyó notablemente el cobro indebido de dicha práctica

El jueves pasado OSEP dio inicio a la campaña contra el cobro de plus médico a través de visitas programadas a diferentes nosocomios de la provincia para informar y difundir las alternativas que tienen los afiliados para denunciar el cobro del plus médico en estas organizaciones. Hoy, una semana después, los resultados no se han hecho esperar; se recaudaron más de 5 denuncias de afiliados por el cobro indebido de plus, se dispuso cartelería con la leyenda: “PROHIBIDO EL COBRO DE PLUS MÉDICO A LOS AFILIADOS DE OSEP”, tal como lo establece el artículo 9 de la Ley N° 5563, más conocida como “Ley antiplus”, y el cobro indebido del arancel diferenciado disminuyó según lo expresado por los mismos afiliados a las trabajadoras sociales de la institución.

Cabe resaltar que esta campaña adelantada por OSEP cuenta con el acompañamiento de la Federación de Clínicas y Sanatorios (FECLISA) y del Círculo Médico de la provincia.