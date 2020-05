Retornaron a Belén estudiantes varados en la Provincia de la Rioja

El Director de Defensa Civil Municipal de Belén Emilio Rodríguez comentó a Belén-Info.com sobre los procedimiento para el retorno de estudiantes varados en otras provincias, esto nos expresó: “En el día de hoy ( Ayer) se ha llevado a cabo este operativo de cómo se había tomado la decisión en reunión de COE pasada, donde íbamos a poder traer, el segundo objetivo los estudiantes era traer los estudiantes, si bien la primera etapa se pudo traer a los trabajadores golondrinas que felizmente ya cumplieron su primera parte de la cuarentena en la ciudad de Belén, el resto quedaba en la jurisdicción, en cada municipio, cómo se había acordado y en la última reunión se llegó a la decisión de poder traer a los estudiantes varados de la ciudad de La Rioja, en el día de hoy Defensa Civil tuvo esa tarea de escoltarlos tanto de ida como de regreso, a las camionetas oficiales por parte del municipio que dispuso el Intendente del Ríos, como también vehículos alquilados para poder traer a los estudiantes, se logró traer a 10 estudiantes de la ciudad de La Rioja, nos dirigimos al Hospital Zonal Belén se les hicieron los estudios correspondientes de sanidad y luego, el personaje de Defensa Civil se encargó de llevarlos a cada domicilio y hacer los controles correspondientes, a dónde van a cumplir el aislamiento habitación o departamento que habían alquilado alguna familia para que puedan tener el menor contacto posible hasta que puedan cumplir los 28 días de cuarentena”.Aseguró.

“Realmente fue un operativo muy importante, se tomaron todas las medidas necesarias correspondientes, no se pasó por alto en ningún momento, los medios de circulación, los certificados de circulación para los controles de la camineros, se respetó el tema del aislamiento como menciona muy bien el Boletín Oficial de vehículos particulares y venir dos personas o dos estudiantes por vehículo más el chófer, en el caso de los choferes también deberán hacer la cuarentena como muy bien menciona el protocolo que expidió mediante el COE, en el caso del personal de Defensa Civil que viajó no fue necesario, no fue necesario porque fue únicamente de escolta, fue solo y vino solo de la Provincia de La Rioja , era una cuestión de organizar y poder hablar en todos los puestos camineros para que pueden ingresar y regresar los móviles”.Añadió.

Por ultimo dijo: “Defensa Civil va estar trabajando en el Correo Argentino donde se va realizar el pago de IFE,y va a convocar muchas personas, sin descuidar las escoltas que realizamos a diario y que estamos realizando con Tránsito y la Unidad Regional N°3 para que las personas proveedores que vengan de diferentes provincias traten de no bajarse de los vehículos y tener menos contacto posible con las personas ciudad de Belén. Concluyó