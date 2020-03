Reunión de COE extendido en Belén

PARTICIPÓ INTENDENTES Y REPRESENTANTES DEL TODO EL DEPARTAMENTO Y DE ANDALGALÁ Y SANTA MARÍA

El día de ayer en el Concejo Deliberante de Belén se llevó a cabo la reunión del COE extendido esta vez con representantes de todo el Departamento Belén, como tambien participaron representantes de Andalgalá, Santa María, San José (Sta. María). La Directora del Área programática N°11 Dra. Marianela Saracho y el Presidente del Concejo Deliberante de Belén a cargo del Ejecutivo Municipal Miguel Ángel Altamirano presidieron la reunión y contó con la participación de Autoridades Judiciales, Policiales, Judiciales, Gendarmería, Bomberos Voluntarios, defensa Civil y otras entidades que integran el Comité de Emergencia.

El Presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo Municipal, Miguel Altamirano hizo la apertura y dijo: “Considero que todas las medidas que podamos tomar van orientadas a proteger a nuestras comunidades, es fundamental que nuestra comunidad también acompañen en todas las medidas que se tomen, porque necesitamos más que nunca de la conciencia ciudadana, del acompañamientos porque todo esta direccionado en protegernos, en cuidar y cuidarnos, eso es fundamental que entendamos, estamos en una situación muy especial y necesitamos del compromiso de todos”. Señaló.

En el informes e seguridad el Comisario Departamental de Belén José Carrasco, expresó: “Implementamos los controles en Ruta Provincial N°46 y Ruta Nacional N°40 conjuntamente con Gendarmería. En el día de ayer en los controles se ubicó a dos personas de origen Francés y junto con personal del Hospital se tomaron todas las medidas; no habían cumplido con el protocolo una vez que ingresan al país, hasta el momento se les hicieron los controles, no tienen síntomas, se consultó con la embajada y están aislados en un hotel para cumplir con el protocolo como lo exige la ley”. Indicó.

En otra parte Carrasco solicitó algunos elementos de protección para personal que está en los controles de ruta y dijo: “Les pido colaboración, porque el personal me reclamaba que no tenemos barbijo, ni guantes, etc. el miedo esta en todos, así que necesitamos unir fuerzas”. Y también pidió a Intendentes del Interior departamental colaborar con personal para controles en diferentes puntos a realizar”.Subrayó.

Por su parte la Coordinadora del COE BELén y Directora del Hospital Zonal Belén, Dra. Marianela Saracho hizo un informe y dijo: “La situación de emergencia actual nos involucra a todos y requiere que pongamos todo nuestros esfuerzos, tenemos dos enfermedades emergentes, el coronavirus por un lado y el dengue por el otro, que son enfermedades que requieren prevención, lo más importante es prevenir para evitar los contagios”.

Dijo también: “En Catamarca al día de la fecha no tenemos casos sospechosos, ni casos confirmados, nosotros estamos trabajando en Catamarca desde la prevención, el día viernes tuvimos una reunión con los Jefes de Áreas, donde nos entregaron los kits para tomar muestras o sea que en casos sospechoso nosotros podemos tomar la muestra, se envía a Catamarca, se descarta primero las enfermedades como influenza que vienen circulando que son respiratorias y si nos dan negativas las enfermedades respiratorias que circulan, lo que hacemos. Es hacer la muestra para coronavirus y eso se manda la Malbrán en Buenos Aires. Hay que tener en cuenta que ante un caso sospechoso la persona queda aislada y se le da el tratamiento, el 80% del coronavirus tiene evolución favorable no necesita la mayoría internación, lo que se hace es que se aísla en el domicilio y se hace el seguimiento diario por el personal de salud, el aislamiento sigue hasta que llega la confirmación o que se descarta, si se confirma continúa el aislamiento hasta que el paciente se cura y deja de ser un riesgo y en el caso que se descarta la sospecha se retira el aislamiento y continua el tratamiento como cualquier enfermedad respiratoria”, aseguró.

“Insisto lo más importante es la prevención, para evitar que tengamos casos en la provincia; con el tema de Dengue tenemos muchos casos en el Valle Central, tenemos casos en Angalgalá, en Santa María en Tinogasta, y tenemos que pensar en dengue porque es lo que más cerca tenemos y tenemos que trabajar en la prevención. Para no tener dengue tenemos que trabajar en la erradicación de criadero de mosquitos, desmalezar. Descacharrar”.Agregó Saracho.

Finamente expresó que es importante coordinar de los controles en rutas no ocupar todo el recurso humano en ello y aprovechar los recursos para otras acciones: “En el tema de los controles es acá donde tenemos que ahondar todos los esfuerzos, porque tenemos que tener controles que están indicados de 24 horas en los ingresos, pero podemos coordinarlos y eso es lo que tenemos que trabajar para hacerlo, para no agotar sobre todo al sistema de salud, porque los agentes sanitarios además de tener que estar en puestos de control van a tener que estar en un caso de dengue, para hacer un bloqueo , descacharrado, etc. Entonces necesitamos optimizar los recursos y en esto debemos estar todos juntos y poder coordinar entre los distintos departamentos con por ejemplo si hay un controlen Andalgalá, podemos turnarnos entre Belén y Andalgalá y no estar todos al mismo tiempo para controlando la misma persona en la misma ruta dos o tres veces, entonces el principal motivo es coordinar estas acciones”. Concluyó.