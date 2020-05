Reunión del COE Ampliado Belén. Gastronómicos solicitaron flexibilizar actividad.

Esta mañana se llevó a a cabo la reunión del COE Ampliado en el Salón Cultural “Luis Franco” de la ciudad de Belén , con la Participación de Intendentes de todo el Departamento, Presidente del Concejo Deliberante de Belén Miguel Altamirano, La Dra Marianela Saracho Jefa de Área Programática N°11, Autoridades policiales y Judiciales . Donde se abordaron varios temas y al finalizar la misma, la Dra. Saracho dio a conocer a modo resumen lo tratado por le Comité Operativo, expresando: “Tuvimos una reunión bastante larga y bastante intensa con muchos temas por tratar, Lo primero que tratamos fue la recepción de propuestas de algunos sectores de Belén, como ser el sector gastronómico, nos manifestaron sus inquietudes la realidad que están viviendo y nos piden la flexibilización de la actividad gastronómica, también así nos pasa con los artesanos u otras propuestas de ciclismo y demás”. Aseguró.

“Con respecto de gastronómicos estuvieron acá, los pudimos escuchar, y quedamos en poder definir desde el COE , estamos esperando ver la decisión del COE Provincial , del COE Catamarca para estar en sintonía con las decisiones y vamos a emitir un comunicado seguramente dentro de las próximas 48 horas”.Añadió.

“Otro lado hablamos del ingreso de personas, que desde la otra semana cuando se habilitó el permiso nacional, entraron gran cantidad de personas alrededor de 70 calculamos, tenemos que sumar algunos más que están dando vuelta e hicimos una revisión de cómo vienen los controles. Se les está haciendo controles sanitarios diarios de forma telefónica, también se activó el tema de la Brigada (de controles) que se va hacer desde el Municipio de Belén, ellos se van a llegar por los domicilios en diferentes horarios para ver si están en sus domicilios , esto para traer la tranquilidad a la gente de que estas personas que vienen de provincias, dónde hay casos de COVID-19 puedan estar monitoreadas y seguro, de que estén cumpliendo el aislamiento, nosotros apelamos a la responsabilidad individual, a que se queden en casa, sobre todo a estas personas que han venido y al resto también a continuar con la cuarentena, qué es lo que más manda nivel nacional”.Señaló.

Por otro lado explicó: “Este fin de semana (pasado) hubo una reunión con todos los intendentes del norte chico y del norte grande, participamos tambien, las fuerzas de seguridad y salud, y lo que se acordó es formar un COE Regional, que nuclea al Norte chico como al Norte Grande , está también funcionando también desde el inicio el COE Londres y lo que se acordó en esta reunión es formar el COE Belén, volver al COE Belén porque en realidad el COE Belén era lo primero que se había formado y de ahí que se fue ampliando, entonces conservar este espacio del COE ampliado con todos los demás, pero también tener un espacio propio de Belén, donde se discutan temáticas puntuales que tienen que ver con la ciudad de Belén, así que en las próximas horas nos vamos a reunir y discutir temas como, lo del ciclismo, lo de la actividad física, y algunas cosas más puntualmente con la gente de Belén (Ciudad)”. Indicó.

“Ese es el resumen, a seguir quedándonos en casa, que es lo único que tenemos como prevención, respetar las normativas, esperar a ver que se decide, el COE trata de decidir en base a las inquietudes, en base a la realidad, pero siempre con un criterio sanitario, que es lo que prima en este momento de emergencia”. Subrayó.

Finalmente Saracho acotó: “Desde salud respetamos la confidencialidad no hablamos de casos particulares menos con nombre y apellido, pero si a la población le transmitimos la tranquilidad que seguimos trabajando, tratando de que se cumplan todas las normativas vigentes y hoy tuvimos el acompañamiento de la gente de justicia, que nos había acompañado en un principio y después hubo algunas reuniones en las que ellos no han podido estar, hoy han vuelto y nos deja muy tranquilos escucharlos y saber que ellos tambien avalan estas decisiones del COE y nos dan la tranquilidad que las decisiones que vamos tomando, son decisiones donde prima un criterio sanitario y eso es lo que venimos haciendo y el respaldo judicial con aquella gente que no cumpla con la cuarentena”. Concluyó.