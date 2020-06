Reunión en la EPET N°2 por la posible vuelta a las actividades presenciales en Agosto

El Director de la EPET N°2 de la Ciudad de Belén, Prof. Oscar Leguizamón se refirió este jueves sobre la reunión que se llevó a cabo, señalando sobre la misma que, “El motivo es la posible vuelta a las actividades presenciales, ya que desde el Ministerio de Ciencias y Tecnología del cual nosotros como Escuela Técnica dependemos, se nos informó que a partir del mes de agosto se piensa la vuelta en clase en forma presencial de los alumnos, se está viendo, se está debatiendo sobre que cursos van a empezar a desarrollar la actividad presencial, se supone que en un principio van a ser los chicos del séptimo año, eso se va ir viendo al correr de este tiempo, pero si se nos pidió que se organice una especie de COE en la institución para que veamos todas las medidas sanitarias, de higiene y seguridad para poder enfrentar este proceso, por supuesto que vamos a tener que estar coordinado con el COE de las Ciudad de Belén y ver que no se nos escapen detalles para que esta vuelta sea lo más normal posible. Ya lo conformamos con los docentes y vamos a tener una reunión el día miércoles o jueves de la semana próxima para ir definiendo detalles y organizando más esta situación y ver como podemos ir evolucionando e ir incorporando más cursos, en un principio son los séptimos años, se seguirá supuestamente desarrollando la actividad como viene hasta ahora siguiendo en la forma virtual, este es como medidas que tenemos hasta este momento o sea no tenemos fecha de inicio sabemos que es en el mes de agosto pero no sabemos precisamente cuando, estas son las últimas novedades”.Señaló.

En ese sentido agregó: “También va haber en la semana que viene con esta gente que designemos nosotros como docente una capacitación, esto ya viene desde el INET para hacer una cámara sanitaria para el ingreso y el egreso de los chicos, una especie de desinfección que se hace en la mayoría de las localidades cuando uno ingresa, acá en este caso en la institución y creo que en todas las que se inicie el ciclo o se inicie la parte presencial va estar constituida por esa cámara que no recuerdo bien el nombre pero se que es para el cuidado de desinfección en la entrada y salida de los chicos”.Aseguró.

Al consultarle sobre cuando se produzca el regreso de los chicos a clase si se va a cumplir con las medidas en cuanto Pal distanciamiento de aproximadamente de 2 metros, dijo: “Por eso creería que está la fecha, están viendo la posibilidad de que regresen y lo van hacer en un principio en las aulas pero el séptimo año por empezar, se va a tener en cuenta esto, si dentro del curso es numeroso y no dan esos espacios, como va a estar desocupada la escuela se verá el salón grande como para conformarlo y que se respete esa distancia, vamos a tener que trabajar con eso, con el tema de los recreos no se si habrá o no porque el tema del recreo entorpece estas medidas del protocolo, habrá que ver eso, los tiempos por ahí no son los mismos, son cuestiones que nosotros la tenemos que armar dentro del COE de la institución para presentarla y ver como esas medidas se toman a nivel ministerial para que podamos empezar a trabajar, se nos pidió eso que reveamos nosotros, en cada escuela va a tener su formalidad distinta porque son distintas la cantidad de alumnos, distintos los espacios, distintos los cursos, la dimensión, básicamente van a ser diferentes las medidas, entonces cada escuela hace su propuesta, en eso estamos en este tiempo, esperamos hasta como sigue Catamarca con esta normalidad así el regreso se hace mucho más pronto”.Añadió.

Sobre otros puntos tratados en la reunión señaló: “Simplemente fue esto porque en las otras comunicaciones que tienen que ver con el desarrollo áulico, los exámenes ya están siendo desarrollados y los docentes están informados, esta reunión ha sido específicamente para tratar el tema de la vuelta de los chicos en el mes de agosto, vamos a ir analizando paso a paso como sigue esta situación y vamos a ver que recibidos de allá, la idea es que el COE que vamos a formar en la escuela, el COE municipal que hay en la Ciudad de Belén y el Ministerio trabajen directamente para que no nos falte ningún insumo de sanidad en nuestra escuela para que se realice de la mejor manera esta vuelta presencial”. Concluyó.