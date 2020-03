River, sin Gallardo y con mayoría suplentes debuta en Quito

River Plate dará su primer paso en la Copa Libertadores 2020 ante Liga Deportiva Universitaria de Ecuador, en Quito, con un equipo de suplentes debido a que los titulares serán preservados para el fin de semana cuando defina la Superliga, y sin Marcelo Gallardo, quien padece anginas.

El partido por el Grupo D se jugará desde las 21.30 (ahora argentina) en el estadio de Liga Deportiva, en la ciudad de Quito, a 2.850 metros de altura.

River no contará en el banco de suplentes con técnico, quien no viajó con la delegación por un cuadro febril a causa de anginas, y su lugar será ocupado por Matías Biscay, su ayudante de campo.

El millonario pensaba jugar en Quito con la Superliga prácticamente asegurada, pero el empate del pasado fin de semana ante Defensa y Justicia y la racha de Boca, con una serie de cinco triunfos consecutivos, dejó la definición abierta ya que solo tiene ventaja de un punto sobre su eterno adversario.

El debut en la Libertadores pasó a un segundo plano para el Muñeco, motivo por el cual afrontará el compromiso con suplentes dejando de lado a los titulares para el duro partido en tierra tucumana.

En el once titular millonario solo asoman jugadores históricos Leonardo Ponzio y Lucas Pratto, con gente con experiencia como el arquero Enrique Bologna y Franco Zucculini y jóvenes pero con partidos de alta exigencia como Julián Alvarez y el colombiano Jorge Carrascal.