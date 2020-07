Rodríguez sobre autorizaciones para viajar a la Capital Provincial

Belén-Info.com dialogó con el Director de Defensa Civil Municipal para comentar como se esta manejando los permisos de circulación ala Ciudad Capital Provincial, esto nos expresó: “La Empresa Rutas del Valle lo que está haciendo para las personas que viene de Catamarca y viceversa, se le va llenar una declaración jurada que le va hacer la misma empresa para tener un mayor control y seguridad, Para tomar la temperatura tanto a subir el colectivo Belén, como al venir a la ciudad con los mismos requisitos. Los requisitos son contar con el certificado de circulación provincial o bien cuando es por tema de salud, en la parte de salud la Doctora Marianela Saracho es la que se encarga de dar la autorización, siempre cuando que justifique los motivos del viaje, y lo que hemos quedado en la reunión del COE que está el diario que tiene que tener conocimiento URN°3 y Defensa Civil al momento previo viajar para que podamos tener conocimiento del motivo de viaje y así poder autorizar a Rutas del Valle para poder sacar los pasajes”. Señaló.

“Se puede viajar de Belén a Catamarca (Capital) siempre y cuando sea justificado el motivo, sabemos que en la ciudad capital de Catamarca tenemos 27 casos activos y como que se cerró la cadena de contagio de COVID-19 pero lo que no quita que puede llegar a haber un rebrote o surgir nuevamente más casos, tiene que ser justificado el motivo del viaje de Belén hacia la ciudad”. Aseguró.

“Por otro lado se puede autorizar a alguien por el tema de salud, solamente se autoriza a una sola persona, esto sería un poco cuidar a la sociedad de Belén y mantener las medidas de bioseguridad necesarias para evitar la circulación del virus en nuestra provincia y que no llegue a la ciudad de Belén”. Afirmó.

Respecto a tramites bancarios en entidades que no hay en Belén, dijo: “En pleno movimiento del virus en Catamarca había personas que tenían que realizar un trámite si o si en Bancos que no lo tenemos en la Ciudad de Belén y se le ha otorgado permiso para ir y regresar en el día, lo que evitaba el regresar en el día realizar el aislamiento por 14 días, lo que ha cambiado desde el día de la 00:00 horas de ayer con respecto a este punto que es muy importante a tener en cuenta, no es necesario si uno tiene que viajar a Catamarca por tema de salud, un viaje realmente justificado de una persona que tiene que estar 2 o 3 días por temas importantes venir de Catamarca a hacer el aislamiento, por el momento eso ha quedado anulado, lo que no quita es que todos estos cambios que se han tomado y decisiones como COE Belén puedan llegar a cambiar, teniendo en cuanta que podemos llegar a tener más casos de COVID-19 en Catamarca”. Indicó Rodríguez.

Finalmente manifestó: “Los horarios de apertura de los controles de Belén son alas 08:00 horas por eso es que URN°3 y Defensa Civil debe tener conocimiento de quienes son los que viajan porque hay situaciones de personal de diferente minas que tenían que viajar a la ciudad Capital para hacerse un Hisopado que era lo que le permite poder ingresar a su trabajo, ellos pidieron permiso para salir antes de las 08:00 de la mañana debido a que tenían turnos muy temprano, se pueden habilitar los controles, si , siempre y cuando tengamos conocimiento de los motivos del viaje”.