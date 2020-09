Salud realiza un incansable trabajo epidemiológico

El Ministerio de Salud de la Provincia, día a día viene trabajando incansablemente con sus equipos en analizar, evaluar y determinar cómo viene desarrollándose la enfermedad de Covid 19 en Catamarca. Desde el día 3 de julio que apareció el primer caso el equipo epidemiológico realiza un trabajo continúo en el estudio de los casos y sus nexos.

La Dra. Silvia Bustos, referente del COE Salud, explicó que “actualmente el equipo epidemiológico cuenta con unas 15 personas, que están abocadas al trabajo de investigación epidemiológica y 6 personas que están a cargo del seguimiento telefónico de pacientes que se encuentran en aislamiento. Una vez que se recepta toda la información del Laboratorio Central con las muestras que son procesadas; los resultados se vuelcan en las fichas epidemiológicas que son previamente analizadas para establecer cuáles son las personas que pueden tener mayor riesgo, ya sea por su clínica o epidemiología de ser positivo. Una vez que obtenemos los resultados según la cantidad de personas que se van notificando en el día como casos positivos nos distribuimos en el equipo todos los casos”.

Trabajo en equipo

“El equipo está dirigido por la ministra de salud Dr. Claudia Palladino; y las personas que hablan a los pacientes positivos por teléfono, para investigar y establecer cuáles fueron sus contactos y los lugares por donde transitó cada uno en los últimos días. Está conformado por todas las Secretarías del Ministerio de Salud (Asistencia en Salud Pública; Medicina Preventiva y Promoción en Salud; Planificación y Gestión en Salud; Salud Mental y Adicciones y Relaciones Intermunicipales) y con las directoras provinciales de Epidemiología, Enfermedades No Transmisibles y Odontología. Este grupo es el que trata de recabar la mayor cantidad de información de los casos positivos y a su vez, se llama también, a los contactos estrechos; de esta forma nos aseguramos de que la información quede en el grupo para dar tranquilidad a las personas de poder hablar libremente y asegurar el resguardo de la información”, aclaró Bustos.

Al ser consultada, sobre cómo se lleva a cabo el interrogatorio de los casos positivos, señaló que “por lo general se realiza en reiteradas oportunidades y no siempre por una misma persona, esto se debe que en muchas ocasiones cuando uno llama y comunica el resultado, y al mismo tiempo solicita que se brinde la información, las personas que recibieron un diagnóstico que no estaban esperando, no siempre se encuentran abiertas para poder brindar los datos necesarios. Por lo general, esperamos que transcurran unas horas para poderlos interrogar y si notamos que hay información que no está completa, se vuelve a interrogar por una segunda o tercera persona. Siempre se trata de explicar que no es desconfianza, sino que es para poder tener la mayor cantidad de información posible y determinar el nexo epidemiológico”. Cada caso es diferente pero se entiende que en la reiteración de los interrogatorios y al correr de las horas, los recuerdos van a pareciendo y se van afianzando. Se le da al paciente, también, consejos para agilizar la mente y recordar cada paso en los días pedidos.

“Después, de este trabajo que se realiza íntegramente en oficina; viene el trabajo en terreno que lo realiza la Dirección de Epidemiología, y consta de visitas domiciliarias para ver las condiciones de cómo viven las personas interrogadas, es decir el contexto en el que viven, sus lugares de trabajo o conocer los lugares por donde transitó. Esta forma nos da una idea más amplia para ver si se cumplieron los protocolos y cuentan con las condiciones básicas. Este trabajo en terreno ayuda mucho para identificar a aquellas personas a las que les indicamos aislamiento y no cuentan con las condiciones necesarias para poder subsistir durante 14 días. De esta forma, la Subsecretaría de Salud del Municipio colabora con la asistencia de módulos alimentarios para aquellas familias que no tienen cómo obtener su alimento”, destacó Bustos.

Es un trabajo puntilloso, con un protocolo estudiado y establecido por las autoridades epidemiológicas que ha dado buenos resultados hasta ahora y que se va aceitando con el transcurrir de la pandemia. “Le pedimos a todas las personas a quienes llamamos que puedan entender la situación y nuestro trabajo. De esa manera podrán ayudarnos a cuidarlos”, concluyó Silvia Bustos.

Día del estudiante

En cuanto a la importancia de la prevención y de la solidaridad social, la doctora hizo hincapié en continuar con los cuidados. Se viene el Día del Estudiante y la primavera, y ante algún tipo de festejo, la Dra. Bustos dijo que “nos queda solo apelar a la colaboración y solidaridad de la población no solo para el sistema de salud, sino también para el prójimo; esto de mantener la distancia, el no compartir utensilios que es algo importante y por ahí no lo ve. El compartir un vaso, una bebida de una misma botella, el cigarrillo son pequeños gestos que nos pueden llevar a una cadena de contagios impensable”.