San Luis vs. Jorge Newvery de Saujil disputaron partido de preparación

El técnico Ariel Carrazco que conduce el equipo del Club San Luis que junto a San Antonio de Belén participarán representando al fútbol de Belén, en el Torneo Provincial de Fútbol 2020, continúa trabajando para alcanzar un buen nivel competitivo.

El mencionado conductor del equipo Belicho en cuanto a ello le comentó a Belén-Info.com que el sábado pasado estuvieron disputaron dos encuentros con el equipo “A” y el “B” en Pomán donde se enfrentaron con Jorge Newvery que también participa en el Provincial y cuenta con varios jugadores de refuerzo de la ciudad capital.

En cuanto al traslado de la delegación el entrevistado señaló: “Viajamos en autos particulares porque no teníamos transporte, con la ayuda del Intendente de la Puerta de San José, Alberto Espinosa quien efectuó una ayuda económica para el pago del combustible y por otro lado César Omar Sánchez también colaboró. En Pomán la dirigencia del club local gentilmente nos brindaron el almuerzo y en la tarde jugamos dos partidos gracias a que me contacté con Juan José Pauleto, el técnico de ese equipo, disputamos dos partidos, donde el equipo “A” con los titulares empatamos 1 a 1 y el equipo”B” perdió 2 a 1, ambos equipos están integrados por jugadores el plantel del club, solo faltaron 6 jugadores que no fueron de la partida por razones familiares lo que me obligó a reemplazarlo por otros jugadores que también vienen entrenando”.Aseguró.

En cuanto al funcionamiento del equipo dijo: “En la parte física los he visto bien, hay muchos jugadores que vienen entrenando como corresponde, los primeros 30 minutos fueron muy intensos y por error cometido por nuestro equipo más que todo en la entrega de la pelota, por lo que en estas dos últimas semanas vamos a intensificar el trabajo en ese aspecto, en los pases, luego bajaron el ritmo antes de finalizar el primer tiempo”.Comentó.

“En el segundo tiempo volvimos nuevamente con mucha intensidad, efectuando mucha presión en todos los sectores del campo de juego demostrando mucha ambición a la hora de atacar, todavía nos falta un poco, más que todo en la parte táctica, pero bien de acuerdo a lo que tenía planificado. En el partido del equipo “A” ellos nos iban ganando 1 a 0 y luego logramos el empate a través de un penal que lo convirtió Alex Carrizo”.Añadió.

Por otro lado expresó: “El jueves o viernes próximo vienen ellos a devolvernos la visita, también van a traer dos equipos, teníamos pensado jugar el viernes pero todo depende que el Club Peñarol nos ceda la cancha para ese día, caso contrario jugaremos el jueves a partir de las 17:00 horas, el partido se jugará 30 y 30 entre los equipos “B” y el “A” 45 y 45 minutos, también tenemos planificado jugar el domingo próximo contra Unión Chaquiago de Andalgalá, si no se puede jugar en la cancha de Peñarol lo haremos en la cancha del Club San Luis, ya que el próximo fin de semana ya comenzamos a jugar por el Torneo Provincial”. Finalizó Carrazco.