Santillán: “La sociedad tiene que tomar conciencia que es uno el responsable de que las cosas sigan bien”

Belén-Info.com dialogó con el Intendente de Londres Dr. Gilberto Santillán sobre la situación epidemiologica actual y las medidas que se viene adoptando. esto nos comentó: “Nosotros estábamos trabajando el cien por ciento de lo que define el COE a nivel provincial, Usted ve que una vez que entró el virus es muy difícil de una tranquilidad y otra de tener la certeza que no volverá a aparecer. Hemos tenido varios días sin ningún diagnóstico, de pronto vuelven a aparecer 14 casos, esto es una forma de convivir que tenemos ya con el virus una vez instalado. La única forma que vamos a andar tranquilos cuando tengamos la vacuna, que será Dios mediante fin de año, entonces, la nueva vida que tenemos que hacer tiene que ser llena de protocolos, tenemos que adjuntar los protocolos si queremos ir a la carnicería, si queremos ir al médico, al supermercado, A dónde tengamos que ir siempre hay un protocolo que lo tenemos que respetar, aún en la vida familiar, en las reuniones familiares, en las reuniones sociales, hay que respetar el número de personas. Es muy difícil el control al cien por ciento de que no va llegar el virus, en algún momento llega, nosotros hemos estado prácticamente 105 días sin virus, entró un camionero y se propagó. Lo mismo puede pasar en cualquier lugar de nuestra provincia y no hay que buscar culpables, lo que sí tenemos que ser muy prudentes con lo que se autoriza y fundamentalmente, tenemos una sociedad que ha tomado conciencia y hay otra parte que todavía cree que hay que este virus no existe, porque hacen una vida totalmente normal, sin precaución, sin barbijos, sin lavarse las manos, hacen deporte grupal y bueno, se juntan a tomar una cerveza y eso hay muchas personas que pueden ser portadores asintomáticos del virus y pueden transmitir” Señaló..

Por otro lado dijo: “Tenemos que ser muy precavidos, La sociedad tienen que estar tranquila, porque usted se pone a ver de todos los enfermos que están en Catamarca, en la ciudad de Catamarca, inclusive en la Andalgalá, ninguno ha requerido ni una internación, muchos de ellos están en su domicilio con un tratamiento ambulatorio, está en su casa tomando paracetamol y tratándose controlarse, no se ha usado la terapia del Malbrán todavía, no se usaron los respiradores eso es muy alentador de saber que la contención de este virus es muy importante y de tomar la conciencia en la familia que esto lo podemos tener, que no tiene que ser una exclusión de la persona que está enferma, al contrario, hay que ponerse a disposición de las familias, llevando todos los recaudos necesarios de los protocolos necesarios para no contagiarse”. Añadió.

Respecto de Flexibilizar actividades Santillán nos expresó: “Vamos a esperar el mensaje de hoy ( por ayer) del Señor Presidente por un lado, y a partir de ahí el seguramente sea el Gobernador el fin de semana o el día lunes, también va a dar las pautas a seguir en nuestro Catamarca; aventurar hacer cosas que vayan en contra de lo de las de lo que aconsejan los infectólogos o lo que aconsejan los que están en la materia epidemiólogía, es muy arriesgado, como no puede pasar nada o puede pasar todo, cuando uno abre actividades hay mucho más personas expuestas a contagiadas. Tampoco podemos vivir toda la vida encerrados, eso una realidad, lo que sí tenemos que concientizar que individualmente nos tenemos que cuidar, no le tenemos que echarle la culpa al del COE y al de Defensa Civil, al bombero o al médico, es uno el que se tiene que cuidar, que pueda usar el barbijo, tener distanciamiento social, lavarse las manos y todo lo que se le explica en los folletos y que diariamente estén escuchando en la parte radial, Entonces esto es muy importante, la colaboración de la sociedad para que se vaya paulatinamente abriendo las distintas fases para volver a una actividad”. Subrayó.

“Ya se está hablando que en Catamarca vuelve la actividad escolar, los niños van a volver presencialmente a un aula, con una serie de protocolos muy rígidos que van a tener los docentes, ojalá que esto funcione, ojalá que todo esto sea un éxito, porque esa es la confianza que va a empezar a tener la sociedad. La sociedad hoy está encerrada por miedo, la sociedad de hoy tiene temor, si nosotros tomamos todos los recaudos el temor se va”.Indicó.

Luego Agregó: “Hay una franja de personas que tienen que tener mayor cuidado el diabético, el hipertenso, el inmunodeprimido y que tiene artritis, el que ha tenido neumonía, el que tiene enfisema, obviamente y la edad también, el promedio de los que han fallecido en la Argentina es de 75 años. También hay chicos que han tenido leucemia o tienen leucemia, tiene que cuidarse, todos los que tienen inmunodepresión tienen que cuidarse. Por eso creo que nos tenemos que dar una oportunidad como sociedad, hacer las cosas bien, para que las fases se puedan ir abriendo”.Sostuvo.

En cuanto al Funcionamiento del Sector de Abastecimiento que dispuso para Londres dijo: “Si tenemos un sector que ya está funcionando, ya va a ser una semana en el cual tenemos la posibilidad que el comerciante, no corte su normal desarrollo, tiene un horario muy amplio en la mañana a la tarde, nosotros cuidamos mucho este proceso porque al no haber virus circulando, solamente entrando a un virus de afuera podemos tener la enfermedad, por eso cuidamos, cuidamos lo que ingresa, cuidamos los choferes que no se bajen y le pedimos un hisopado cada uno de los choferes para dar mayor tranquilidad. Por supuesto, todas las personas que trabajan en el grupo que trabaja en el centro de abastecimiento tiene su cuidado específico, así que esperemos que sigamos una metodología de la gente que va a volver a nuestro Londres, van a tener que cumplir estrictamente la cuarentena, van a tener que someterse a todos los exámenes que desde Salud le van a llevar a realizar, creo que teniendo, conteniendo y sabiendo y monitorizando a quién ingresa, es mucho más fácil que saber si hay una enfermedad y bloquearlo inmediatamente y que no nos contagie”.Aseguró.

En la parte final el Dr. Santillán manifestó: “Creo que creo que tenemos un tiempo todavía, según unos expertos de la Organización Panamericana de la Salud, dice que este virus son dos años que va a estar circulando, entonces se quiere decir que el primer año está basado fundamentalmente en lo que estábamos viviendo y la lucha diaria del que se enferma, que va a ser internado, el que ha tenido mala defensa y que tuvo un mal, fallece, eso es lo que estamos viviendo hoy, eso llevaría aproximadamente un año y el segundo año está en el proceso de vacunación, llevaría todo este tiempo para que la sociedad mundial pueda tener una inmunización contra este virus. Así que usted ve, que no es una cosa simple, no es una situación de capricho de las autoridades de salud, le están marcando un camino que es muy distinto a lo que estamos acostumbrados a vivir, pero el camino que nos va a dar bienestar, nos va mantener la salud, lo que nos va a permitir trabajar, lo que no va a permitir tener una relación social y familiar y que tenemos que seguir una vida, que es distinta. Estamos en el proceso más crítico en la Argentina, que es el pico, y que en el mes de agosto empezarían a bajar los casos, entonces septiembre será otro mes con menos casos, pero hay que seguir cuidándose. La sociedad tiene que tomar conciencia que es uno el responsable de que las cosas sigan bien, Si uno quiere seguir sano, tienen que tomar la medidas, si uno quiere enfermarse, vaya juegue a la pelota, vaya tomar cerveza, se van a esconder clandestinamente a comer un asado, todo lo que no está permitido, eso nos pone en riesgo a todos. Esperemos tengamos paciencia. Es un año muy duro, nadie lo quiere vivir de esta forma, pero es lo que hoy nos toca y tenemos que asumir la responsabilidad”. concluyó