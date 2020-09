Santillán: “Vamos a acompañar, nos vamos a adherir al Decreto Provincial hasta el próximo martes”

El día de ayer el Intendente de la ciudad de Londres Dr. Girberto Santillán habló con Belén-Info.com e informó la situación epidemiológica y comentó las medidas que viene tomando en su jurisdicción esto nos comentaba: “Podemos decir que estamos trabajando, tranquilo en un momento de gran preocupación social, lo que antes veíamos muy lejano y lo tenemos a 12 kilómetros, que el proceso que estamos viviendo de esta pandemia de COVID-19. Nosotros hemos tenido mucha gente en aislamiento preventivo debido a la presencia de un contacto estrecho que estuvo a nuestro Londres, este chico nacido en Londres y esa circunstancia de la vida anda en Belén y trabaja para el norte de Belén. Ha pasado un período importante que se van negativizando todos los casos, así que gran parte de esa gente que estaba aislada, hoy está en una actividad normal. También hemos tenido el caso de una docente que trabaja en una escuela de nuestro medio, que también se hizo un seguimiento a todos los docentes que tuvieron una reunión el 01 de septiembre de este año, por supuesto, se le hizo el hisopado a la gran mayoría de ellas, felizmente fue resultado negativo. Así que un curso de normalidad en lo que respecta a los establecimientos educativos”.Aseguró.

Luego agregó: “Hoy al estar en fase 1, la actividad es nula y bueno, estamos con algunos empleados del municipio que nos están acompañando. Permanentemente estamos en contacto con el COE, llevando a cabo toda la implementación del nuevo Decreto que el Supremo Gobierno de la Provincia pone a disposición de los municipios para que se adhieran, nosotros hemos adherido en su momento a los Decreto que tuvimos, nosotros sacamos nuestro propio decreto a partir de lo que se ha desencadenado el número de 9 casos positivos en la ciudad de Belén, también hicimos la fase 1, está muy restringido el ingreso a la ciudad de Londres, es el lo que estamos viviendo en estos momentos”.Indicó.

“Lo que sí le pedido a la población que se maneje con la información que da el COE, que da el Hospital de Belén, de los COE locales, porque hay mucha información falsa, hay mucha información que no es acorde, acá por ejemplo Londres daban que había casos de COVID en el Shincal, y así como algunos otras personas que estában aisladas porque estaban enfermas, no es verdad, no hay enfermedad en Londres, si se hacen los hisopados correspondientes para descartarlo”.Añadió.

Respecto al último Decreto provincia que establece el regreso a Fase 1, dijo: “Vamos a acompañar, nos vamos a adherir al Decreto Provincial hasta el próximo martes, todo lo que sea en bien de la sociedad, vamos a tomar todos los recaudos, nuestro nombre está muy cerca de la ciudad de Belén y en Belén están saliendo todos los días casos nuevos, así que vamos a buscar de tener todo organizado, porque una pandemia siempre lo dije, es muy difícil que no llegue a nuestro lugar, a donde vivimos”. Afirmó.

Finalizando Santillán expresó: “Todas las medidas que se difunden por los distintos medios, hay que poner en práctica el uso de barbijo, el distanciamiento social, el lavado de las manos y todo lo demás, todas las cosas que normalmente se tienen que realizar, nosotros felizmente no hay por ahora ningún caso, no obstante tomamos todas las medidas necesarias. Esta mañana tuvimos mucho trabajo en el lugar de la cancha de aviación, donde está el centro de abastecimiento, vamos a seguir con el centro de abastecimiento al 100 por ciento, vamos a impedir el ingreso de los proveedores a la ciudad de Londres, vamos a esperar hasta el día martes, que esto se vaya viendo la evolución epidemiológica en la ciudad de Belén y a partir de ello vamos a ir tomando la medida correspondientes”. Concluyó,