Se Activó Protocolo COVID-19 en Belén

La Directora del Área programática N°11 Dra. Marianela Saracho, manifestó a medios de comunicación local, que se activó el Protocolo COVID-19 en Belén. Esto explicaba la Funcionaria de Salud: “Hoy hemos tomado muestra para coronavirus de un paciente de más de 60 años que ha llegado con un cuadro de una neumonía típica de la comunidad, Aparentemente, es un paciente con factores de riesgo y se activó el protocolo, en realidad se tomó la muestra, porque se toma para descartar, no porque el paciente sospechamos que sean Covid-19 , porque no tiene nexo epidemiológico, pero el médico que lo evaluó consideró la posibilidad de igual descartarlo en la toma de muestra”.Aseguró.

“No tener nexo epidemiológico, significa que no ha tenido viajes al exterior, ni tampoco en zonas de circulación viral, ni ha tenido contacto con casos confirmado o sospechoso de covid-19”.

Luego agregó: “Tomamos todas las medidas pertinentes, también se aísla a la familia preventivamente, porque vuelvo a decir, nosotros creemos que no es más que una neumonía típica, las que se dan siempre en esta época, pero bueno, ante la edad del paciente, el cuadro, el médico determinó tomar esta muestra, como algo más para descartar”. Indicó.

“El paciente está siendo trasladado porque el protocolo que tenemos de covid a nivel provincial, este indica, que un paciente con factores de riesgo, debe ser trasladado a la ciudad”. ” Acá se hace la toma de muestras, se hace laboratorio general, se lo estabiliza el paciente y el paciente se va a Catamarca (Capital) donde también se procesa la muestra”.Aseguró.

Por otro lado Saracho Dijo: “Siempre venimos hablando nos últimas veces que el miedo nos paraliza, no nos deja pensar y tomar las acciones adecuadas, lo que tenemos que hacer es prevenirnos, los últimos días hemos visto mucha gente circulando, en horarios centrales, en grupos, gente en grupo sentados en la vereda, en esquinas de la ciudad; tenemos que prevenir, estamos en cuarentena, es obligatoria para todos, la idea de la cuarentena es disminuir la circulación y disminuir la exposición, habíamos hablado ya en otras oportunidades que quizás aparezca un caso positivo, este es un caso sospechoso, no es un caso positivo, pero cuando aparece un caso, lo que sucede es que, acorde a los contactos que haya tenido se casó van a ir apareciendo los siguientes casos. Sí se parece un caso y la persona anduvo deambulando y estuvo con un montón de personas, entonces todas esas personas empiezan a tener mayor probabilidad de tener la enfermedad, por eso el aislamiento, porque la idea de quedamos en casa, es disminuir la exposición, que el día que aparezca un caso, no aparezcan un montón alrededor sino que sea ese caso y disminuir la cantidad de casos que puedan aparecer a partir de ese”.Subrayó.

Luego aclaró: “El caso sospechoso es, un paciente que llega con un cuadro clínico compatible, cuadro respiratorio más en cuadro febril y además tiene el nexo epidemiológico, este viaje al exterior, este contacto con alguien los últimos 14 días o con el contacto con algún caso confirmado de Covid-19”. Señaló.

Por último dijo: “El caso este no reúne las características, pero debido al cuadro clínico se decidió tomar la muestra”.