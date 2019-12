Se desarrolló con éxito la Caminata Nocturna al Cerro de la Virgen de Belén

El domingo pasado se realizó el ascenso al cerro donde se encuentra el monumento a la Virgen de Belén, organizado por Agrupación Belenista de Montaña, el que comenzó a las 19:30 y el descenso finalizó a las 22:15 horas.

Esta actividad en la montaña tuvo un objetivo importante y solidario ya que por la inscripción se solicitó la donación de un alimento no perecedero o un elemento de limpieza destinado al Hospital Zonal Belén.

En diálogo mantenido con Pablo Jais integrante de la entidad organizadora señaló: “En este ascenso al cerro de la Virgen de Belén participaron 114 personas lográndose recaudar bastantes cosas por lo cual estamos muy contentos, en el anterior ascenso hubo más personas, esperamos que en el mes de enero cuando se haga el otro similar al de ahora pueda ir más gente. Estuvieron presentes en este evento; niños, jóvenes, adultos, de todas las edades, muchas familias, fue todo muy tranquilo, la gente fueron todos juntos acompañándose y el descenso también fue la misma manera pero ya utilizando linternas, los participantes estuvieron muy contentos, tuvimos la ayuda de Defensa Civil y de los Bomberos voluntarios que acompañaron durante todo el recorrido con camillas, fueron enfermeros, pero por suerte no ha ocurrido nada en particular por lo que no tuvieron participación alguna en ese aspecto”.Aseguró.

En ese mismo sentido agregó que: “Gracias a Dios no sucedió nada negativo, no hubo lesionados, todo salió bien, se llevó agua para hidratarse, no faltó nada, se hizo la caminata como estaba planificada tranquilamente, se lo hizo así para poder cuidar a todos los que participaron”.

“Cuando se llegó a la cima del cerro donde se encuentra la imagen de la Virgen de Belén, se hicieron algunos ejercicios físicos, trabajo de elongación de los participantes, otros compartieron algunos alimentos que habían llevado y se esperó que oscurezca para emprender el descenso de noche utilizando las linternas que habían llevado los participantes”.Agregó.

“El día lunes en horas de la mañana se procedió a la entrega de todo lo recaudado al Director del Nosocomio Dr. Walter Paredes y a la Jefa del Área Programática N°11 Dra. Mariela Pastor quienes muy contentos recibieron lo recaudado que fue bastante y que le va a servir de alguna manera a ese Hospital”.Señaló.

A su vez expresó; “Estamos pensando si en el mes de enero volvemos a repetir este ascenso, no sabemos si el beneficio solidario va a ser para el Hogar de Ancianos o para el Hospital nuevamente eso queda para establecerse, la gente misma solicitó que se vuelva a realizar solo faltaría establecer la fecha que se va a llevar a cabo”.Adelantó.

Jais además destacó que hubo varias personas que no realizaron el ascenso al cerro por diversas razones pero que fueron a dejar la colaboración antes de que se iniciara el ascenso, eso lo habíamos solicitado anteriormente y tuvo una respuesta positiva, ya que fueron bastante gente a dejar la colaboración, en cuanto a los que hicieron el ascenso que fueron 114 muchos de ellos llevaron más de un alimento no perecedero en carácter de donación, algo digno de destacar.