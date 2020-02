Se dictará charlas de concientización turística en Belén

El Presidente de la Cámara de Turismo de la Ciudad de Belén, Mauricio Pagani, días atrás se refirió a las actividades que se están llevando a cabo en esa entidad y las que se tiene planificado concretarla.

En ese sentido el entrevistado por “Belén-Info” señaló: “Desde que nos constituimos como Cámara lo que hemos hecho ya es gestionar mediante notas a todos los Senadores y Diputados nacionales de Catamarca, el tema de que el servicio de transporte de línea de Belén a Buenos Aires pasando por Córdoba, ya que sabemos que empresa Gutiérrez la levantó, también hicimos gestiones ante la CNRT, ante la gente de Turismo de Catamarca y lo que se les está pidiendo es que se brinde el servicio con una empresa que brinde un buen servicio, no que vuelva la empresa Gutiérrez a brindar un mal servicio como se venía dando. La única Diputada Nacional que nos contestó desde que presentamos las nota fue Silvana Ginocchio”.Aseguró.

Asimismo señaló que; “Han tenido una reunión en enero con el Ministro de Cultura y Turismo de la Provincia, Arquitecto Luis Maubecín y todo su equipo en Belén, donde se le entregó una carpeta con más de 15 propuestas, pedidos de distintos índoles, acciones promocionales para Belén en general, se le planteó el tema de la problemática de energía eléctrica y agua potable que se sufre en toda la ciudad no solamente el sector de turismo, se le plateó también en esas 15 propuestas la necesidad de generar eventos a lo largo del año para que Belén tenga turismo todo el año, no solamente eventos que se hacen en enero o en julio es cuando vienen gente y a veces no hacen falta los mismos porque la gente viene lo mismo, y en ese sentido también se están haciendo gestiones. Ahora en abril hay acá una carrera de trekking “Desafío Agua Clara” en Puerta de San José para ese entonces se está trabajando con los chicos que organizan esa carrera desde la Cámara de Turismo”.Agregó.

“Otras de las acciones que hemos hecho es un folleto con mapa de la ciudad y el departamento Belén, en donde lo financiamos 17 prestadores de turismo con recursos nuestros y eso se le esta brindando a los turistas también”.

A su vez expresó: “Ahora lo que estamos trabajando para cuando empiecen las clases, vamos a llevar una propuesta a todas las escuelas primarias, secundarias y terciarias de Belén, en donde vamos hacer un ciclo de charlas orientadas desde los chicos de primer grado pasando por todos los niveles, en donde vamos hacer concientización turística, un tipo de charlas que se van hacer con power point en donde vamos a mostrar para que comunidad educativa empiece a conocer lo que tenemos, desde los atractivos locales hasta los servicios, hoteles, comedores, agencias de viajes, eso lo vamos a trabajar a lo largo de todo el año con charlas que van a durar entre 30, 40 minutos a una hora y vamos a ir curso por curso. Estoy esperando que comience el ciclo lectivo para ir hablar escuela por escuela para que brinden el espacio, yo creo que no va haber problema con eso. También vamos a dictar una capacitación que la vamos a segmentar para los artesanos por un lado, para hoteles y comedores por otro y emprendedores en general, sobre la necesidad que los que están en el rubro turismo tienen que tener acceso a redes sociales para promocionar y ofrecer sus productos, un licenciado en comunicación social va a dar esas charlas que van a ser gratuitas para que la gente entienda cual es la verdadera importancia de las redes sociales hoy en el turismo y lo que es la comercialización de productos y servicios”. Concluyó.