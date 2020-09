Se entregaron Subsidios a Clubes de Belén que participaron en Torneos Federal Amateur y Torneo Provincial

El día de ayer se llevó a cabo en Sede de la Liga Belenista de Fútbol la entrega de aportes para clubes de Belén que participaron en el Torneo Regional federal Amateurs y el Torneo provincial que son , El Club Atlético Peñarol , El Club San Luis y el Club San Antonio de Belén. Estuvieron presente la Secretaria de Deportes de la Provincia Sylvia Jiménez, el senador departamental Sola Jais, la Delegada de Desarrollo Social Provincial en Belén Soledad Blas y el Presidente de la Liga Belenista de Fútbol César Sánchez.

Quienes recibieron el subsidio fueron por el Club Peñarol, Victor Caicedo, Por el Club San Luis Ángel Vega y por San Antonio de Belén Darío Ríos.

La Secretaria de Deportes de Catamarca antes de la entrega se dirigió a los presentes y dijo: “Estoy contenta pero no puedo negar que hay gran trabajo por hacer aquí en Belén, este gran motivo de los viajes que realizo al interior provincial es hacer la entrega de los subsidios nacionales, de los cuales acá todavía no podido entrenar ninguno, no han entrado en el proceso de inscripción, por eso hablaba del trabajo que hay que hacer y ponerme a disposición para poder de una u otra manera para que con los organismos del estados ayudarlos para que en la próxima etapa puedan ser benefiarios de estos subsidios que sin ninguna duda van a ser un gran aporte para todas las instituciones y sobre todo en este contexto de la situación actual en la que estamos viviendo. Voy a hacer la entrega de los subsidios del Torneo Regional Amateurs y del Torneo Provincial que estaban pendientes desde la Secretaria y del Ministerio de Desarrollo Social, por eso agradecerle tanto al Ministro, como al Gobernador que hayan podido facilitar para que hacer esta entrega de subsidio”. Señaló.

Los montos de los subsidios para el Club Peñarol representante en el Torneo Regional Federal Amateurs fue de $ 100.000 ( Cien Mil pesos)

Y para el Club San Antonio de Belén y el Club San Luis el Monto de subsidio de quince mil pesos ( $15.000)