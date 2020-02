Se jugó la 3° fecha del Torneo de Vóley en el Club San Martín

Se desarrolló la 3° fecha del Torneo de Vóley categoría Promocional que se desarrolla en el Club Atlético San Martín de Belén, en una noche con grandes encuentros estos fueron los resultados :

1) Las Intensas 2 a 1 San Martín B (fem.)

2) San Martín 2 a 0 San Martín C (fem.)

3)Defensores de Las Barracas 2 a 0 San Martín B(masc.)

4)Pesha y los Peshitos 2 a 1 a San Martín A (masc.)

Para este sábado 29 de Febrero se programaron los siguientes partidos:

19:00hs (fem.) SPORT vs SAN MARTIN “B”

20:00hs (fem.) SAN MARTIN “A” vs SAN MARTIN “D”

21:00hs (masc.) SAN MARTIN “A” vs SAN MARTIN “B”

22:00hs (fem.) OLMOS Y AGUILERA vs SAN MARTIN “C”

23:00hs (masc.) SAN MARTIN “A” vs SAN MARTIN “C”

00:00hs (masc.) PESHA Y LOS PESHITOS vs DEFENSORES DE LAS BARRANCAS