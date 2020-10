Se labraron multas de 10 a 30 mil pesos a quienes circularon en horarios no permitidos este fin de semana en Belén

El Comisario José Carrazco jefe de la Departamental de Belén realizó declaraciones al Belén-Info.com y comentó sobre las novedades del Fin de Semana en la ciudad de Belén. Comento se se aplicaron multas a un numero importante de personas que violaron la restricción a circular después de la hora 00:30, se realizaron operativos importantes conjuntamente con la Dirección de Tránsito municipal en la zona del Puente del Rio Belén. Esto nos expresaba: “El día sábado durante el día estuvo tranquilo, en base al permiso que se dio de flexibilizar hasta 00:30 horas, no entendieron, continuaron circulando después del horario permitido, no obstante a ello se armó distintos operativos de circulación y se aplicaron multas tanto la Dirección de tránsito como nosotros en conjunto , porque desgraciadamente no entendieron y volvieron a circular, en lo que respecta el Puente (del Río Belén) luego de hacerles el llamado de atención, volvían al lugar y entonces se hizo un operativo cerrojo y en conjunto con Tránsito (municipal) se realizaron varias multas, más de 30 multas, tanto de tránsito como nosotros y las consecuencias”. indicó.

“Fue impresionante la cantidad de motos y autos que andaban circulando, nosotros al hacer un cerrojo a lo automóviles lo pudimos atrapar y los propietarios se les hizo la multa y ya se los va a citar para el pago de estas multas , y con el tema de las motos, muchos de ellos emprendieron a la fuga, pero tiene que entender que al puente no pueden dirigirse esta cerrado por las noches. Las multas son elevadas ya hemos aplicado el DNU, por circular fuera del horario permitido las multas son de 10 mil a 30 mil pesos”. Aseguró.