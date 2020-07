Se Prohíbe el Ingreso y Egreso a la ciudad de Belén hasta el 20 de Julio

El Intendente de Belén Daniel Ríos, dio a conocer el Decreto N° 075-20 de fecha de 08 de Julio y el cual estipula;

ArtículoN° 1: PROHIBIR EL INGRESO Y EGRESO a la ciudad de Belén por cualquier motivo o circunstancia de personas, vehículos particulares, transportes de cargas y otras actividades afines, desde el día de la fecha hasta el día lunes 20 del corriente mes y año.

ArtículoN° 2: GARANTIZAR la prohibición de insumos básicos a toda la sociedad según lo posibilite las condiciones sanitarias locales y provinciales.

Luego en Conferencia de prensa el Primer Mandatario Municipal expreso los siguiente: “Hemos tomado la decisión política de hacer este cierre preventivo hasta el día 20 de Julio como lo hizo el Gobierno de la Provincia de Catamarca, en primer lugar para llevar tranquilidad a los vecinos que se han expresado de las distintas redes sociales, de mensajes que me han hecho llegar de preocupación llevarles esa tranquilidad y decirles que hasta el momento nosotros no tenemos ningún caso positivo, si hoy a la tarde van a estar los resultados de las muestras que tomaron ayer, los cuales se van a dar a conocer en el momento que a nosotros nos informen, lo vamos a hacer de público conocimiento, eso por un lado; por el otro nosotros hemos mantenido reuniones anoche con la gente de la policía, con la Dra. Saracho de Salud y hoy a la mañana hubo reunión de gabinete y tambien estuvo presente la Dra. Saracho, donde se han tomado una serie de decisiones las cuales les voy a pasar a enumerar”. Manifestó

En cuanto a Accesos a la Ciudad de Belén , dijo Ríos: “Esto para que quede claro y para que todos aquellos familiares que tiene personas en otras lugares, los cuales están preguntando y tambien para aquellas personas que quieren ir al resto del departamento por cuestiones que son menores, deben abstenerse de hacerlo a eso porque no los van a dejar pasar ni ingresar ni salir”. Indicó.

“Por otro lado a las personas que tienen familiares en la ciudad Capital nosotros hemos dispuesto la contratación de un colectivo para que se vengan, pero se van a venir las personas que se fueron pura y exclusivamente por tratamientos médicos, eso quiero dejar aclarado”. Destacó.

“También vamos a organizarnos con la gente que tenemos que trasladar a la ciudad de Andalgalá y a la Ciudad Capital por el tema por problemas oncológicos y tema de diálisis, los vamos a llevar ya sea del municipio o nos prestarán la combi de la provincia, pero vamos a garantizar ese servicio, la Doctora nos va a ayudar con un protocolo muy especial para nuestros choferes”. Aseguró.

Respecto a Comercios: “Nosotros ya tenemos identificados fehacientemente cuantos transportistas de la ciudad de Belén van hacia otras provincias a traer mercaderías o elementos esenciales, vamos a pedir públicamente a los señores comerciantes que por lo menos eviten de que esos choferes se muevan de la ciudad de Belén por el término de 10 días, esto nos va a permitir organizar bien el protocolo y es más desde el área de salud se les va hacer el hisopado a cada uno de los choferes, eso les pedimos a los señores comerciantes que aguantemos estos días y no movilicen a sus choferes hasta tanto tengamos un protocolo acorde a que garantice que los choferes van, vienen y no traen ningún riesgo, no únicamente para la ciudad de Belén, sino principalmente para su familia, y ver la forma que los vamos a aislar; no son más de 9 o 10 personas los que hacen esta tarea”. Señaló.

Provisión de alimentos, remedios y combustibles: ” Todo eso se va manejar con el Centro de Abastecimiento, también he tomado la decisión de prohibir el ingreso del afirma NATILLA que provee carne a la ciudad de Belén por el término que sea necesario hasta tanto el COE Provincial nos diga que esa empresa está en condiciones de ingresar a la ciudad de Belén y también he dispuesto que la firma Jesús María Carnes que viene de Córdoba, también vamos a impedir el ingreso, le vamos a comunicar a la empresa hasta tanto no garanticemos el protocolo, porque no hay que cortar la cadena de frío y ellos vienen y hacen la entrega en cada uno de los comercios”. “La Idea que tenemos es que ningún transportista que venga de otras provincias con alimentos circule en la ciudad de Belén, se van a tener que acostumbra a que ellos se queden en el Centro de Abastecimiento, donde se está armando un protocolo y eso está a cargo del señor José Eduardo Moreno”. Afirmó.

Por otro lado respecto al Área de Salud : Se decidió el cierre momentáneo de las postas sanitarias y solamente se va a atender en el Hospital Zonal Belén y en le CIC esto nos va permitir poder contar con mayor cantidad de enfermeras para llevar a los puestos de control, que es donde se va a poner el principal objetivo de trabajo los próximos días, de garantizar un óptimo funcionamiento de los mismos y tratar de que se sepa fehacientemente, que tenga conocimiento el área de salud, la policía, el municipio de cada persona que ingrese a la ciudad y que no esté en este momento acá en Belén y que sepamos para que se haga el aislamiento como corresponde, para que sepamos de donde vienen, donde han estado, por qué motivo han estado en otro lugar”. Expresó.

Por último el Intendente anunció que el Municipio va asistir económicamente, con un monto de 10 mil pesos a estudiantes Belichos residente en la Provincia de La Rioja.