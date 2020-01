Se reunieron en Belén técnicos de boxeo del interior provincial

En el gimnasio municipal de la Ciudad de Belén, se llevó a cabo una reunión de técnicos de boxeo del interior de la provincia de Catamarca.

El Prof. Daniel Monzón habló con la prensa para dar detalles sobre la misma informando: “El motivo de la reunión es para formar una Comisión de Técnicos Unidos del Interior para que podamos tener mayor trascendencia y poder trasladar a los chicos para que compitan y puedan ampliar su experiencia en este deporte, por lo que acá estamos con gente de Santa María, de Belén, de Andalgalá, de Tinogasta, la idea también era de sumar a los Intendentes que por equis motivos no pudieron estar presente en la reunión, de paso también pedirles que nos brinden el apoyo que realmente esto merece y estamos en esta reunión que esperemos que pronto tenga su buen fruto, con la esperanza de que dentro de muy poco tiempo podamos sacar a los chicos de Belén junto a las demás localidades del interior y puedan salir, competir, conocer y llevar adelante este deporte. En la ciudad capital están haciendo veladas prácticamente todos los viernes durante todo el año y los del interior están excluidos ya que no son convocados y esa es la temática principal de esta reunión”. Señaló.

A su vez agregó: “A nuestra escuela tenemos la participación de 23 chicos, también quería aprovechar la oportunidad para anunciar que aquí se va a realizar una velada boxística el 21 de febrero, en la cual van a estar presentes boxeadores locales, va haber dos chicos que van a debutar el caso de la chica Julisa Aibar que lo va hacer como boxeadora y el chico Alejandro Gómez también y vamos a tener la presencia de Marcelo Carabajal en esta velada”.Añadió.

El Técnico López de Santa María al respecto señaló: “La verdad que estamos muy contentos, es la primera vez que nos hemos podido juntar todos los técnicos del interior como es; Lucas Siaca de Andalgalá, Aldo Agüero de Tinogasta, Javier Moya también de Andalgalá, Daniel Monzón de Belén, lo lindo de esto es que estamos por hacer un proyecto para ver si podemos crear la Comisión Fiscalizadora de los Valles porque la Federación que tenemos en Catamarca están cobrando muy mucho los aranceles que no nos da para poder tener una ganancia para comprar equipos para nuestros gimnasios, así que vamos hacer esta comisión fiscalizadora de los valles y trabajar en conjunto, me da gusto de compartir ahora con todos los técnicos del interior”.Manifestaba.

Sobre de que desde Catamarca no convocan a los del interior para las veladas puntualizó: “El otro tema son los aranceles que cobran que son altos, por ahí me he enterado que están cobrando $ 57.000 también $ 20.000 en otros lados y la verdad que no se puede porque nosotros tendríamos que cobrar $ 200 la entrada y hay chicos que no lo pueden pagar, entonces lo que nos queda directamente es no hacer festival porque no vamos a poder pagarles a ellos porque tenemos que pagar a los boxeadores, los traslados, la comida, entonces para que la Federación con esa suma de dinero se lo lleven todo ellos, optamos por no contratarlo más y tratar de armar nuestra comisión y ahora vamos a empezar con la velada de Daniel, exhibiciones en Santa María los días viernes y sábado, después nos trasladaremos Belén, Andalgalá con la exhibición de todos los chicos para que vayan viendo lo que es cansancio en el ring, aprender lo que es trabajar dentro del ring y me gustó esta reunión por eso estamos todos presentes, porque ahora vamos a empezar todos juntos por eso como dijese va a crear amistad y no enemigos como lo está creando la Federación”.Afirmó.

“Lo que nosotros estamos haciendo es por los chicos, en cambio la Federación está haciendo bienes personales, bienes económicos de ellos, por eso nos tomamos el trabajo de venir, hacer exhibiciones en Santa María, en Andalgalá, en Belén para que vean que si queremos trabajar por los chicos, por los jóvenes”.

Indicó asimismo que: “Vamos hacer otra reunión porque ya hemos estado haciendo contacto con la comisión de boxea de Salta, ellos nos van a estar guiando un poco para poder sacar adelante todo esto que queremos hacer para ayudar a los chicos, a los jóvenes, siempre hemos tenido el apoyo, me han dado una mano Salta y Tucumán y eso lo están sabiendo bien los señores de Catamarca y ahora Salta se puso a disposición para tratar de ayudarnos a todos los técnicos unidos del interior de Catamarca”.Comentó.

Finalmente expresó: “Sería lindo que los Intendentes aflojen un poco con los festivales y se dediquen más al deporte que para los chicos el boxeo es muy completo”. Concluyó.