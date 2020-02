Sebastián Cubilla D.T. San Antonio: “Están pensando en ganar los tres puntos”

Este sábado 22 del corriente mes a partir de las 17:00 horas en el estadio Club Peñarol, por el Torneo Provincial de Fútbol, jugarán los dos representantes Belichos, San Antonio versus San Luis, con el arbitraje de Mauro Roldán y la asistencia de Juan Gutiérrez y Héctor Chaile de la Liga Belenista de Fútbol.

El técnico de San Antonio, Sebastián Cubilla, habló con este Belén-Info.com para comentar como llega el equipo para cumplir con este compromiso, en ese sentido dijo: “Los jugadores llegan bien, trabajaron toda la semana pensando en el partido que para nosotros es muy importante donde nos enfrentaremos con el otro equipo de Belén, los chicos están bien preparados, están pensando en ganar los tres puntos para quedarnos un poco más cómodos en el sentido de estar a un paso de la clasificación”.Aseguró.

“El plantel está bien, completo, sostuvo, el único jugador que tuvo una molestia muscular es Azurmendi pero hizo rehabilitación y está bien como los demás jugadores”.Añadió.

Cubillas no quiso dar la formación del equipo pero señaló que, “El dicho dice, equipo que gana no se toca, pero estaría dando a conocer quienes serán los once que entrarán a jugar este sábado, recién este viernes por la tarde, luego del último entrenamiento se dará a conocer”. Indicó.

Al preguntarle sobre las virtudes y debilidades que tiene el equipo, enfatizó: “Debilidades por suerte no encuentro ninguna, estamos bien en lo físico, en lo táctico, estamos bien mentalmente así que no le veo debilidades, y sobre las virtudes que tiene es que el equipo está unido y eso es lo principal, la mayoría de los jugadores son jóvenes y tienen mucho hambre de fútbol como se dice, es algo lindo porque los chicos tienen muchas ganas de entrar a jugar y dejar bien parado a Belén que, es lo que lo estamos mentalizando porque hoy en día es San Antonio el equipo que está representando a toda la gente de Belén”.Subrayó.

Asimismo manifestó: “El Equipo de San Antonio no tiene refuerzos de afuera porque cuando yo vine a Belén a vivir de nuevo, vi el talento que tiene Belén en el fútbol y uno se pone a pensar porque razón tenemos que ir a buscar jugadores afuera si la química la tenemos en este departamento que es grande, inclusive me fui al norte a ver a dos chicos que estaban al margen como es Lautaro Ríos y Nahuel Azurmendi y lo incorporé al plantel”.

Finalmente puntualizó: “Quiero agradecer a la gente que nos está ayudando, porque este sábado vamos a estar haciendo un beneficio para recaudar fondos para el viaje a Santa María que nos toca jugar el próximo fin de semana, agradecer a los negocios, a la Comisión, a Darío Ríos y Jonathan Chimenti que se están moviendo para que los chicos puedan lograr tener las cosas que necesitan”.Concluyó.