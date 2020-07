Secretaria de Interior de UPCN: “Estamos pidiendo $ 8.000 como mínimo de aumento para el compañero municipal”

En la mañana de ayer miércoles 15 de julio, la Secretaría del Interior de UPCN Catamarca, Iliana Vanesa Araya, con el representante de UPCN Belén, Domingo Ballhrot, en comunicación con un medio de comunicación de la ciudad de Belén, donde explicaba que piden reunirse con el Intendente Ríos para concretar un aumento salarial para el trabajador municipal.

La representante gremial de la capital en la oportunidad manifestó: “La verdad que nosotros como bien decía el compañero Ballhrot hemos intentado por todos los medios una reunión con el señor intendente para el día 8 y a raíz de todo este problema que se desató con lo de la pandemia, que entraron casos en nuestra provincia, a raíz de eso fue imposible reunirnos, lo que habíamos propuesto al señor Intendente era hacerlo vía telefónica, lo hacíamos como videollamada y de esa manera veíamos la forma de llegar a una solución para los compañeros municipales que son los que más les ha tocado vivir esta pandemia, porque la verdad a los empleados de la provincia mal pagados porque nosotros estamos por abajo del índice de indigencia porque ni siquiera de pobreza puedo decir. Hoy la canasta básica está en $ 43.000 y nosotros no superamos los $ 14.000, $ 15.000 por mes de sueldo lo que implica que nosotros sumado a esto de la pandemia lo que ha provocado es que el empleado municipal siempre optó ya que hemos tenido los sueldos bajísimos durante años lo que provocó fue también que no pudieron acceder a realizar changas ya que por estar haciendo cuarentena el empleado en su casa, al cuidarse no puede salir hacer una changa, no puede salir hacer un trabajo extra que le permita llevar el sustento a su familia, entonces sumado a eso que tenemos sueldos bajísimos en muchísimos años que los municipales, venimos a ser siempre el caballito de batalla de todos los gobiernos que entran haciendo política, mala política en mi parecer, una muy mala política empleando al empleado municipal como caballito de batalla para decir que van a equiparar a la provincia cuando nunca han hecho nada. Los políticos todos, de todos los partidos lo única que hacen es llenarse los bolsillos, estar en un mejor bienestar para ellos y familiares, utilizar la política para poner gente de su entorno a “troche y moche” y ni siquiera se acuerdan que nosotros los municipales siempre quedamos postergados, entonces como esto ya supera totalmente al empleado municipal, ellos determinarán hacer una movilización seguramente porque no vemos respuesta del señor Intendente. Yo ayer le mandé un audio diciéndole que a raíz de que no contesta el teléfono lo que me parece una falta total de respeto como gremio nos hemos sentado con respeto, siempre hemos primado el diálogo y veo que en este caso de la parte de la patronal, del ejecutivo, no hay un respeto, todos somos elegidos por el pueblo, por los compañeros, somos representantes le guste a quien le guste nosotros en el caso mío elegida a nivel provincial y me parece un poco de respeto a mi compañero que representa al compañero municipal, debiera por lo menos contestar el teléfono, pero ni siquiera eso, entonces me sale con un audio diciéndome que hagamos lo que queramos, que los compañeros hagan lo que quieran porque él va a seguir trabajando, trabajando, adonde estás trabajando y adonde estás beneficiando al empleado que te permite que siga en el puesto de Intendente”. Aseguró la representante gremial.

Al preguntarle si sería un incremento en el sueldo lo que están pidiendo dijo; “si, nosotros en el mínimo, vital y móvil que es nada la verdad que eso que corran el costo político ellos porque la verdad que cuando el empleado vea lo que es va a ver que no le suma nada, nosotros los que estamos pidiendo es un aumento, que haga la restructuración que él considere, que ponga el mínimo, vital y móvil por un acuerdo que ha hecho con el gobernador y todos los Intendentes es una cosa, nosotros vamos por el aumento, hoy estamos pidiendo $ 8.000 como mínimo de aumento para el compañero, el mínimo, vital y móvil que es algo que él tendrá que hacer con el Gobernador porque la plata tampoco va a ser del municipio va a ser el Gobernador que asumió la responsabilidad de pagar el mínimo, vital y móvil y le va a dar la plata a los distintos intendentes de la provincia”. Indicó.

Asimismo señaló: “Si no tenemos respuesta vamos a tomar las medidas del caso, él estará sabiendo que al no tener un diálogo con el gremio, al no tener un diálogo con los compañeros, las medidas que decidan ellos será la que se apoyará a nivel provincial, porque la verdad que nosotros en todas las intendencias se va a manejar así porque todos los compañeros al ver la situación que están viviendo ellos están pidiendo que se los escuche y a raíz de que no se los escucha tomarán las medidas que crean necesarias”, concluyó.