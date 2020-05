Sesionó el Concejo Deliberante de Belén

La Segunda Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de la Ciudad de Belén, se llevó a cabo este jueves 21 de mayo, en la sala de sesiones Cacique “Juan Chelemín”, en donde se trataron diversos proyectos presentados por los Ediles .

Consultado el Concejal Luis Guillermo Valdez Franco del (FDT), sobre el desarrollo de la misma comentó:

-Sobre el Proyecto de Comunicación presentado por el Concejal Ricardo Carrizo mediante el cual solicita al Órgano del Estado Provincial que corresponda la garantía absoluta en cuanto a la provisión de Agua Potable en la Ciudad de Belén ha sido aprobado por los presentes.

-El proyecto de Ordenanza de autoría del concejal Miguel Altamirano por el cual solicita autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) disponga de fondos para brindar asistencia financiera al sector de servicios turísticos de la jurisdicción de la Municipalidad local, pasó a comisión de finanzas para su tratamiento.

-El proyecto de Pedido de Informe presentado por el concejal Valdez Franco en el cual pide al DEM informar al Concejo Deliberante (CD) en la próxima sesión sobre la planta orgánica y funcional de la Municipalidad de Belén. Aprobado por unanimidad.

-Proyecto de Pedido de Informe del Concejal Valdez Franco solicitando al DEM que deberá informar al CD en la próxima sesión, comprobantes de ingresos y egresos de la Municipalidad local desde el 15/12/2015 al día de la fecha, enviando copia del libro Banco y de las cuentas corrientes en el mismo período, aprobado por unanimidad.

-Proyecto de Ordenanza presentado por la Concejal Roxana Figueroa referente a autorizar al DEM y el área que corresponda realizar un estudio de factibilidad para condicionamiento del terreno y diseño de la plazoleta en el pasaje Santa Rita del Barrio Alto Verde, pasó a la Comisión de Obras Públicas.

-Proyecto de Ordenanza de la Concejal Irma Magallán referente a la imposición de nombres a calles y pasajes del Barrio El Medio de la Ciudad de Belén, pasó a Comisión de Gobierno.

-Proyecto de Ordenanza del Concejal Altamirano referente a Declarar Árbol Histórico al ejemplar de Ceibo en la Plaza Bartolomé de Olmos y Aguilera, pasó a Comisión.

-Proyecto de Declaración del Cuerpo de Concejales solicitando se declare de Interés Municipal, Educativo y Cultural al Proyecto Plataforma Educativa “Winners” de autoría de Nazareno Reinoso fue aprobado.

-Proyecto de Ordenanza del Cuerpo de Concejales pidiendo la oficialización del protocolo para regular las actividades físicas enmarcadas dentro de la flexibilización para realizar Deporte en la Ciudad de Belén durante el tiempo de la Emergencia por el COVID-19, solicitado tratamiento sobre tablas, ha sido aprobado.

-Proyecto de Ordenanza del Concejal Hugo Teme referente a autorizar al DEM realizar los estudios de factibilidad técnica y económica para la construcción de veredas y muro perimetral del Cementerio Municipal sector este. Pasó a la Comisión de Obras Públicas.

-Proyecto de Pedido de Informe de autoría del Concejal Luis Guillermo Valdez Franco mediante el cual solicita al DEM informar antes del comienzo de la próxima Sesión Ordinaria, en que Marco Jurídico y Legal se firmó el Acta de trabajo N°228 de la Comisión de Participación Municipal, que expresó, entre otros puntos, su voluntad de ceder los fondos correspondientes al 40% del Fondo de Desarrollo Municipal (2019 y acumulado 2020) y Regalías Mineras. Aprobado.

Sobre este último punto Valdez Franco añadió, que tiene conocimiento en cuanto a los dos pedidos de informe anteriores ya han sido presentado por los Concejales en años anteriores y el Intendente no respondió. Si antes estos pedidos no responde como corresponde, manifestó, que va hacer una presentación en la Justicia, directamente lo va a denunciar por incumplimiento de los deberes de funcionario público, “solicitar esto, es mi obligación, yo no puedo encubrir como lo han hecho los Concejales anteriores”. Indicó.