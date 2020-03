Supervisor Aybar comentó sobre la plataforma digital para que los alumnos en casa

El Profesor Armando Sebastián Aybar, Supervisor Pedagógico de la Dirección de Educación Secundaria, en la mañana de este miércoles realizó declaraciones en las cuales señaló:

“Quiero clarificar algunas cuestiones que con sentido real de preocupación los papás quizás no interpretaron bien el comunicado, pero quiero clarificar que en todo momento se va a resguardar la integridad física del alumno. Hace dos días tuvimos una reunión con las diferentes instituciones de Belén y del norte chico y se formuló un comunicado que evidentemente no está claro pero tengo la obligación de venir aclarar”.Asegurar.

En ese sentido señaló: “Estamos pasando en estos momentos una situación muy complicada a nivel de salud, a nivel de cuestiones que hacen a la vida común de las personas y en el día de ayer hemos intentado de alguna manera emitir un comunicado para que clarifique la contraprestación que debe hacer el personal docente en este tiempo que no van a ir a las escuelas para con los alumnos, en este caso todo se va intentar utilizar el medio virtual, Whatsapp o se va hacer PDF, también para que el chico pueda bajar a través de su teléfono y pueda transcribir el material que el docente le pasa en sus carpetas, clarifico también la otra cuestión que es lo que quizás no quedó claro hace rato, que es el tema de una cartilla, el tema de una cartilla se tomó esta medida en caso excepcional de aquellos chicos que no tienen Whatsapp, porque no todos tienen teléfono, entonces eso no significa que se van a ir amontonarse en una fotocopiadora, son situaciones excepcionales, son contados con los dedos de la mano aquellas personas que no tienen un teléfono”.Añadió.

A su vez expresó: “Quiero ir directamente a mis colegas, al personal docente, señores, el personal docente a nivel general, estamos con un sentido de contraprestación, quiero aclarar que no estamos en vacaciones, en el día de ayer ingresaron pedidos por diferentes grupos de Whatsapp en la cual había docente que se negaba totalmente a la situación de preparar actividades para los chicos, estoy sorprendido con esas cuestiones, la plataforma que Educación habilitó puede habilitarse como herramienta pero también a su vez si ellos tienen contenidos o material en la cual puedan adecuar para los alumnos tienen la libertad total, pero lo que no les interesa a las autoridades de las diferentes instituciones de secundarias que hay en el medio es que, el docente se ocupe, sea solidario esta vez, sabemos que no es lo mismo tener a los chicos en clase de manera particular en una aula y ahora tratar de innovar con una situación que nos tenemos que acomodar, pero queda también en las ganas y en la potestad de querer hacer algo, entonces llamo a la reflexión aquellos docentes que se niegan hacer las cosas, hay docentes que tienen sus posturas y las respeto pero a esto vuelvo aclarar es una contra prestación. Yo se que hay personas que no le va a gustar mis palabras pero que quede bien claro, nosotros como autoridades de diferentes unidades educativas de acá debemos asegurar que el chico reciba el sentido de contenidos mínimos para que el chico pueda tener, por eso también llamo a la reflexión a los señores tutores, se le va a pasar material a través de los Whatsapp, lo que yo les pido a los señores tutores es justamente eso asegurar que su hijo haga las actividades que los señores docentes le van a enviar. No sabemos que esta situación sanitaria durará hasta el 31 como puede extenderse también, estamos atentos también a las directivas de nuestros superiores porque nosotros estamos sujetos a la decisión también de personas que son superiores nuestros”, concluyó.