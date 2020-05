Supervisora Nora Aybar: “Estamos tranquilos porque se está llevando a cabo la continuidad pedagógica”

Belén-Info.com dialogó conla Supervisora de Escuelas Primarias Profesora Nora Aybar y nos dio un panorama de cómo se está llevando a cabo la continuidad pedagogica en tiempos de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, cómo están trabajando los docentes en las diferentes zonas y las metodologías implementadas.

Esto nos comentaba: “Estamos trabajando a pesar de esta crisis, estamos trabajando muy bien en la parte enseñanza-aprendizaje que no se corte, estamos dando respuesta a la continuidad pedagógica, tal como nos pide le Ministro de Educación de la Nación y el ministro de la provincia, nuestra Supervisora General, la Directora de Nivel provincial, yo tengo a cargo 21 escuelas y estoy enviando un informe a nuestra Supervisora General de cómo se está llevando a cargo la continuidad pedagógica en estas zonas y pude hacerlo dividiendo a esas 21 escuelas en 3 grupos , las escuelas de 1° categoría que abarca las escuelas de la ciudad de Belén y Londres , después las escuelas del Norte chico que son las escuelas de 3° desfavorables y después las otras escuelas que son la de Piedra Larga y de 468 Ampujaco que están en la zona inhóspita”.Aseguró.

“Le comentaba a la Supervisora General que pude hacer un informe en 3 partes o en 3 zonas, porque no coincide mucho, cómo los docentes están trabajando con los alumnos, en las escuelas de Belén y Londres es mucho más fácil, los medios tecnológicos están mucho más al alcance, tanto de los docentes como de los niños, por supuesto con la predisposición de los docentes y directivos no hay que decir nada, la verdad , primero hemos estado con mucho miedo y luego ya solos pudieron trabajar muy bien, como son personas muy jóvenes y están con la tecnología a flor de piel y ahora lo están aprovechando muy bien, incluso los papás, porque ahí es un capítulo aparte, la responsabilidad con la que han tomado los papás de ayudarlos y hacer las veces nuestras en la enseñanza de sus hijos”. Señaló.

“En las escuelas del norte chico en algunas escuelas no hay conectividad o si hay conectividad, no todos los papás tienen al alcance un celular con todas la aplicaciones que el docente puede usar, entonces muchos casos valoro lo que hacen los Directores, ellos a pesar de los controles, viajan a las escuelas casi dos veces por semana a dejarles el material, en un primer momento con las cartillas que elaboraron los docentes y ahora que estamos con las cartillas de “Seguimos Educando” cuaderno 1 y 2 ya se les entrego en dos oportunidades , pero esos cuadernillos necesitan que se los reelaboren, los docentes los ven porque están a un nivel un poquito más alto o necesitan doble explicación, entonces los directores van , dejan las cartillas y les damos una semana para que el chico los haga , luego le director vuelve a busca los cuadernos y vuelve a repartirlos a los docentes, ellos corrigen y vuelven a los chicos, ese sistema se está haciendo en las escuelas del Norte chico, pero también hay escuelas del Norte chico que están trabajando muy bien con el whatsApp, videollamadas, incluso sé que hay docente que graban las clases , que han comprado su pizarrón cito y les están explicando, más que todo a los chicos de 1° grado, que por ahí es muy difícil llegar porque están trabajando con conciencia fonológica para hacerlos aprender”. Indicó.

Luego nos agregó: “Tenemos a las escuelas de zona inhóspita de la Piedra Larga y la Escuelas N°468 de Empujado, también colectividad hay en algunos ratos, pero no todos tiene el celular, mucho menos la computadora, así que las directoras viajan a dejar las actividades y vuelven a buscarlas”.Añadió.

“Estamos tranquilos porque se está llevando a cabo la continuidad pedagógica, tanto de los maestros de grado como los maestros especiales, pero siempre deseosos por volver a las aulas, necesitamos estar en contacto con nuestros alumnos”. Manifestó Aybar.

Finalmente dijo: “Me gustaría hacer llevar mis felicitaciones muy grande a todos mis directores, a los maestros de grado, especiales y los papás la verdad que es para sacarse el sombrero, porque siempre estoy recibiendo de los Directores, videos, foto cómo los papás han preparado un espacio para que sea el momento de encuentro del contenido con sus niños , muy agradecida e instarlos a continuar con la misma responsabilidad, si bien es cierto no hay una forma de monitorearlos a todos, pero yo voy a confiar en la responsabilidad de cada docente , porque si ahora no damos nada, cuando volvamos a las aulas nos vamos a encontrar que a nuestros alumnos les están faltando esos contenidos y depende de los docentes que busquemos los medios para que ese vínculo no se corte, pero como un colega escribió “ que la escuela y los docentes son y serán irremplazables, que ese vínculo entre el docente y los alumnos no lo puede suplir ni una maquina ni nada. Confiados de que esto pasará y que nos vamos a volver a reencontrar con nuestros alumnos en algún momento”.Concluyó.