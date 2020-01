Técnicas de la UBA Trabajan junto a Arañitas Hilanderas en Plantas Tintórias de la zona

Con el Marco del programa UBANEX que promueve, estimula y fortalece la vinculación de la universidad con la sociedad, se viene desarrollando un proyecto de investigación de la Facultad de Arquitectura y Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con la Cooperativa Arañitas Hilanderas, proyecto que se desarrolla en Belén hace 6 años, en diferentes etapas, en esta oportunidad Paula Castro Técnica en Jardinería de la Facultad de Agronomía y Guadalupe Etcheverry y María Paz Benet que pertenecen a la Carrera de Diseño y Planificación del Paisaje de la Facultad de Arquitectura, desarrollan actividades referente al protocolo de propagación y la realización de un vivero de plantas tintóreas, para facilitar el trabajo de La Cooperativa de Arañitas Hilanderas de la Ciudad de Belén.

Belén-Info.com dialogó con Paula Castro, quien lo “Lo que venimos a hacer esa recolectar plantas tintóreas que son las que las Arañitas Hilanderas usan para teñir sus lanas y la idea es hacer un protocolo de propagación, para que ellas puedan empezar a propagarlas en el predio, que a futuro se va a instalar atrás del taller y que tengan disponibilidad de plantas para para hacer esa tarea, entonces como hay plantas que usan las hojas, las ramas, las flores y en otros casos también usan las raíces, entonces la idea es que ellas puedan generar sus propias plantas y preparar demás para no tener que sacar del monte o asegurarse de que todos los años puedan tener la variedad de plantas que necesitan”. Aseguró.

“Es una forma de no devastar, de no sacar plantas indiscriminadamente, para no afectar las especies. Estamos recorriendo y los primeros días hicimos un reconocimiento de lo que hay en Belén, de hecho ayer caminamos por el río que estaba seco y preguntamos a las artesanas de dónde sacan ellas las plantas para teñir, hay algunas plantas en la orilla del río, otras que crecen más en el monte y otras en altura, hay que ir a buscarlas, cada planta tiene su hábitat propio y tenemos que ir recorriendo, algunas son ramas otras herbáceas y también depende del momento en que las sacan, si la plantas es joven, si los tallos son tiernos, etc. Nosotros en base a eso vamos a buscar las plantas en esos estados y trajimos para hacer unos mini invernáculos, nosotros en Buenos Aires vamos a probar las técnicas de propagación, como para decirles a ellas cual es la mejor”.Añadió.

“La idea es que la propagación es tratar de la menor parte hacer la mayor cantidad de plantas y semillas llevamos las que podamos, la idea es aportar”.aseguró.

Tambien agregó: “Lo ideal es que las plantas sean adaptadas al clima, a la altura y al suelo, nosotros vamos a analizar e investigar, nosotros en estos días vamos a seguir viendo otras plantas para que la gama de colores sean más amplios y las ayude en su trabajo”. Expresó.

Finalizando Castro nos dijo: “Este trabajo lo realizamos en dos etapas, la primera vez que vinimos fue hacer un reconocimiento de la zona y esta oportunidad es para realizar la recolección. Este proyecto en específico comenzó hace dos años y la conexión con Arañitas hace mucho más tiempo casi 8 años, el primer trabajo que hicimos es el libro de “Mágica Urdimbre” que fue todos los saberes que ellas tienen de tejido, de tintes, de todo el proceso, se hizo un libro para que ellas lo puedan vender y para que quede escrito bien lo que se hace, como esta es una cultura que se pasa con la palabra de manera generacional , de esta forma quedaba por asentado como se lo hacía, no se perdía”. Concluyó.