Temporada Turística Verano 2020 en Belén

Belén-Info.com dialogó con el Secretario de Turismo dela Municipalidad de Belén Nicolás Reinoso, quien comentó lo que esta programado para la temporada de Verano en Belén. Esto nos comenzaba comentando: “Se está culminando de planificar si bien se lanzó la cartelera oficial que son alrededor de 45 a 50 eventos de distinta índole, cultural, deportivos, recreativos, religiosos se hizo hincapié en eso de hacer una cartelera bien homogénea y que no todo se centre en una sola cosa, si bien la mayor oferta que tenemos en el verano es la vida nocturna, por eso se lo buscó equilibrar un poco con todas las actividades deportivas y recreativas que se llevan a cabo y que son muchas y que son casi la mitad de los eventos”.

“En cuanto a los eventos propios del municipio por suerte son pocos los que tenemos, ya que hay una gran oferta privada, por eso los eventos que tenemos como decía del municipio los estamos mejorando y le estamos tratando de que tomen el mayor envergadura, uno de los eventos principales que tenemos es el apertura de la temporada que este año se hizo por primera vez y nuevamente se va a repetir en el 2020 con la presentación de todos los eventos, se los invita a todos los eventos que participen a mostrar sus ofertas, allí se hacen en sorteos y regalos mediante concursos, mayormente suele ser entradas y merchandasing de los eventos que lo tenga y después lo que se está armando es hacer una gran puesta en escena y una gran puesta ahora está en hacer una gran puesta en escena y una gran puesta artística con bandas en vivo, con un desfile, como para hacerlo un poco más grande estirarlo más en las horas también, porque de hecho este año terminaba temprano entonces ya quedaría como todo una velada cultural en esa noche”.Añadió.

En otra parte dijo: “Destacar que de todos los eventos, tenemos en el segunda semana de enero, como el más importante, fiestas como Prink Not, Noche de Playa, El Jigote, las caminatas nocturnas, Belén Fashion week todos esos eventos ese mismo fin de semana y en este caso el la Fiesta de Disfraz que solía estar pegado se movió un fin de semana antes lo cual también, nos viene bastante bien como para dar un aire al público para hacerlos más fuerte a todos los fines de semanas”. Aseguró.

“El fin de semana siguiente del 18 y también se potenció porque ahí está el Belén Rock y otro evento solidario, así que quedó bastante bien; después tenemos lo que febrero que todo gira alrededor de los festivales y los carnavales y principalmente los festivales del interior de Belén, por los cuales nosotros ahí tomamos una decisión de no poner muchos eventos en Belén para que estos festivales del Interior no se vean afectados, porque hoy de hecho muy fácil llegar a cualquier festival la gente se va en moto, en combis , o sea no es complicado. Para la fecha que estamos hablando de que es Belén que tenemos el primer fin de San Fernando, el segundo Puerta de Corral y el tercero Puerta San José y el cuarto Villa Vil se puso evento de menor envergadura y tratando de no chocar en los días mucho de estos festivales”. Afirmó.

En su parte final nos expresaba Reinoso: “Tenemos un evento tan importante, interesante, que es el Carnaval de la Diversidad que es un evento que se realiza en dos fin de semanas, uno es el que se vienen trabajando Hace 4 años que la recuperación de los Carnavales y el otro es la inclusión de un tema de punta hoy, entonces está generando y se lo está terminando de armar a este evento que va a convocar a mucha gente que venir de afuera, de distintos géneros, por eso se llama el carnaval de la diversidad, que va ser por dos días y dentro de eso tiene un marco institucional tiene un marco de aprendizaje que eso lo está llevando con distintas instituciones del medio, instituciones del ámbito de la salud, de la justicia, y otras Instituciones se quiere hacer una suerte de disertaciones donde se expongan diferentes temas”.Concluyó.