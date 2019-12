Tendencias tecno 2020: inteligencia artificial, redes sociales, 5G, gaming, nube y seguridad

Se refiere al tercio de la humanidad que no tiene smartphone. “Lo triste es que muchas de estas personas lo sienten como un fracaso: querrían tenerlo y todavía no pueden, se esfuerzan para eso y a menudo fallan. Ya es bastante brutal que la conexión haya inundado el mundo de los que pueden tenerla; es casi peor que también sean la aspiración de quienes no lo logran”, agrega.