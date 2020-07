Todas las operaciones en los cajeros automáticos serán sin costo hasta el 30 de septiembre

“Las entidades financieras no están autorizadas a cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones”, sostuvo el Banco Central.

Este jueves el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció la prolongar prolongar hasta el 30 de septiembre la suspensión del cobro de todos los cargos para operar en cajeros automáticos.

A través de un comunicado el BCRA informó que: “Las entidades financieras no están autorizadas a cobrar cargos ni comisiones por cualquiera de las operaciones (depósitos, extracciones, consultas, etc.) efectuadas mediante todos los cajeros automáticos habilitados y operados por ellas en el país, más allá de importe o de la cantidad de extracciones, sea el usuario cliente o no de la entidad”.