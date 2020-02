Tras la negativa de una asistencia, estalló la crisis en Valle Viejo

La presión hizo estallar la olla ayer en la comuna de Valle Viejo, donde los cesanteados del Municipio manifestaron su malestar por la negativa del Gobierno para asistir a la comuna para reincorporarlos. De acuerdo a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), la represión dejó al menos cuatro heridos, entre ellos una mujer embarazada.

La mañana comenzó con el sindicato movilizándose a Casa de Gobierno para reunirse con representantes de la Provincia, para conocer la respuesta al pedido de asistencia financiera al Municipio, así la gestión de Susana Zenteno pudiera reincorporar al personal que dejó Gustavo “Gallo” Jalile.

No hubo una respuesta afirmativa. Tras el encuentro, el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo, notificó: “Lamentablemente no hemos obtenido la respuesta que pretendíamos. Nos han dicho que no hay manera de que el conflicto pueda solucionarse. Seguramente las estrategias van a ser más fuertes, no caigamos en el desborde que ellos pretenden”. El gremialista quizás intuyó lo que podía desatarse luego.

El apoderado legal, Iván Sarquís, visiblemente emocionado, repitió que hubo una respuesta negativa. “No la perdamos, no dejemos de luchar, la lucha que se pierde es la que se abandona. Nos queda que los delegados pongan a disposición de los 40 cesanteados un recurso de reconsideración para no consentir el acto administrativo”, indicó como una primera salida para también pedirles evitar “la provocación y que la situación se desmadre”.

“Les pido cautela, cordura, inteligencia. Nos queda la medida de acción directa, cuidémosla, para que no nos disgreguen y no nos corran con la policía”, acotó en igual tono que el secretario general. Mientras tanto, en Valle Viejo estaba presente personal policial y de infantería en la sede del Municipio conocida como El Parador.

Las versiones sobre el inicio de la represión eran variables por cuanto se desconocía el detonante. No obstante, los registros fílmicos muestran que el grupo de manifestantes deposita bolsas frente a los policías mientras de fondo se escucha “préndanles fuego”.

Se observa que en el tumulto, un individuo de campera y bermudas con cara cubierta no tuvo mejor idea que levantar una bolsa con papeles en su interior y arrojársela al personal policial. Eso fue suficiente para que estallara la ya caldeada situación.

Comenzaron los empujones. Hombres y mujeres corriendo hacia avenida presidente Castillo. Unos pocos tiraban cajones de verdura o lo que estuviera al alcance de su mano al personal de seguridad que respondía con balas de gomas.

Otro delegado, Rubén Luna, contó lo que vio en ese momento. “Alguien vino con gomas. Me acerqué porque habíamos pautado un protocolo de no hacer fuego. Una compañera quiso sacar la goma y un desubicado tiró una bolsa y ahí se armó toda la represalia. Quince minutos bastaron para que se desate la represión”.

Desde el gremio indicaron que hubo un delegado (Jhonatan Palavecino) con un tiro de goma en la pierna y golpes en la cabeza, un manifestante con impacto de bala de goma y golpe de cachiporra en la cabeza, una mujer embarazada con impacto en la pierna y una mujer mayor lesionada.

Tras la hecatombe, el apoderado legal del sindicato señaló que “los compañeros van a seguir acá” y lamentó lo ocurrido: “Es muy triste esta situación”.

“Es lógico que el Gobierno no pueda cubrir el déficit que dejaron unos inescrupulosos”

El secretario de Gobierno de la comuna chacarera, Rolando Contrera, se refirió al cierre del diálogo entre ATE y la Provincia, de donde surgió que no se asistirá financieramente al Municipio.

“Ha sido un político el que macabramente los ilusionó y también desde la política quienes apagamos esas ilusiones cuando no hay más que hacer; tampoco podemos pedirles que escuchen o entiendan por qué pasa esto y menos de los números y de la imposibilidad financiera”, indicó el funcionario en clara alusión al exintendente Gustavo Jalile.

Contrera agradeció al Gobierno “por haber mediado en este conflicto” para luego considerar que “es lógico que el Gobierno Provincial no puede salir a cubrir el déficit causado a varios municipios por los inescrupulosos funcionarios que orquestaron todo esto”.

“¿Qué más le podemos pedir, que todos los catamarqueños costeen el daño causado por un político irresponsable?”, preguntó. De esta forma aludió al exjefe comunal por “jugar” con la necesidad laboral de las personas “a sabiendas de que no era sostenible. Espero que la Justicia Penal actúe pronto y de manera efectiva”.