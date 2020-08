Tras siete años, comienza el juicio oral contra el intendente Enrique Aybar

El juicio contra el intendente de Puerta de Corral Quemado será mediante videoconferencia. Es que a raíz de la pandemia por el coronavirus, la Corte de Justicia autorizó a los tribunales de la provincia que apliquen la modalidad virtual en los procesos.

Aybar llega al juicio en libertad. Según informaron fuentes consultadas por este diario, estará junto a su abogado defensor, Daniel Ortega, en una dependencia judicial dispuesta por el tribunal. Por su parte, la víctima, quien es querellante en el caso, deberá presentarse en la Cámara Penal N° 3 ya que será la primera testigo del debate. La joven designó como abogados a Sebastián Ibáñez y Bruno Jerez.

El juicio será unipersonal y estará presidido por el camarista Jorge Rolando Palacios. A cargo del Ministerio Público estará el fiscal de Cámara, Miguel Mauvecín.

Para hoy también está previsto que declaren los padres de la víctima, quienes lo harán desde el Juzgado de Control de Garantías, en la ciudad de Belén. También están citados tres testigos a la Cámara Penal, en Capital.

El debate está previsto que comience a las 8 y en primer lugar el acusado será informado del hecho por el que se lo acusa y posteriormente deberá decir si declarará o se abstendrá de hacerlo, tal como ocurrió a lo largo de la etapa de investigación.

Aybar, quien está en su tercer mandato como intendente, está imputado por el delito de “abuso sexual calificado por ser el encargado de la guarda”. Según el Código Penal (artículo 119, primer párrafo, inciso b), la escala para este delito va de los tres a los diez años de prisión.

La causa por la que Aybar estará sentado en el banquillo de los acusados se inició en marzo de 2013 luego que la adolescente se quebrara y le confesara a su madre que había sido abusada sexualmente por el jefe comunal, quien antes de ser electo en el cargo había sido director de la escuela de El Durazno. Tras la denuncia, Aybar fue detenido. Estuvo doce días privado de su libertad hasta que se le concedió la excarcelación.

El expediente tuvo varios vaivenes e inclusive Aybar estuvo a un paso de ser sobreseído y por consiguiente la causa archivada. Fue en junio de 2016 cuando asumieron otros abogados en la querella (Silvia Barrientos y Pablo Vera Aráoz) y pidieron una ampliación de declaración en la que surgieron detalles que anteriormente no habían sido mencionados. La defensa del intendente entendió que había una contradicción y solicitó el sobreseimiento del intendente. Roberto Mazzucco, quien era fiscal del caso, dejó sin efecto la elevación a juicio al advertir esta irregularidad. “La Fiscalía encontró una grave contradicción en los dichos de la menor de edad y nos puso en una posición bastante difícil para tratar de dilucidar cuál de las versiones es verdadera o cuál es falaz”. Finalmente, el juez de Control de Garantías N° 3, Porfirio Acuña, rechazó el planteo y ordenó que la causa pase a otra fiscalía para que se emita un nuevo dictamen.

El exfiscal de instrucción N° 1 Víctor Figueroa recibió el expediente y en septiembre de 2017 firmó el pedido de elevación a juicio.

La causa, por la fecha del hecho, recaló en la Cámara Penal N° 3. En octubre de 2018, el Tribunal tenía todo listo para realizar el juicio pero el acusado no pudo ser notificado por lo que se suspendió la audiencia.

El 3 de septiembre de 2019 se fijó la fecha de debate pero la defensa presentó un pedido de suspensión de juicio a prueba y un ofrecimiento de $300.000. Esto fue rechazado por la fiscalía, la querella y el juez Palacios. La cuestión llegó hasta la Corte de Justicia, que no hizo lugar al recurso de casación y ordenó que se lleve adelante el juicio.

Parecía que el 22 de junio de este año iba a ser el debate pero la defensa planteó una nulidad por una diferencia en el horario en el decreto de determinación del hecho. El juicio fue suspendido por tercera vez. El Tribunal rechazó el planteo de nulidad. La defensa no casó la sentencia y el fallo quedó firme.

Convocatoria

La Asamblea Ni Una Menos realizó una convocatoria para hoy a las 8 frente a la Cámara Penal N° 3 (calle San Martín al 300), en donde comenzará el juicio contra el intendente Aybar.

“Acompañamos el pedido de justicia y la lucha que las sobrevivientes vienen dando desde hace muchísimos años. ¡Estamos hartas y furiosas!

Exigimos un fallo con perspectiva de género, reparador para toda la comunidad afectada. Movimientos feministas nos abrazamos y sostenemos a nuestras hermanas, que pudieron hablar para denunciar. ¡Nunca más solas!”, rezó el comunicado. El pasado jueves integrantes de la “Asamblea Ni Una Menos de Mujeres y Disidencias de Catamarca” presentaron un petitorio en la Justicia exigiendo la condena efectiva del intendente de Puerta de Corral Quemado, Enrique Aybar.

El pedido fue realizado en la Cámara Penal N° 3 y en la Corte de Justicia.