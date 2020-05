Túnel Sanitizante en el Hospital de Londres

El Director del Hospital de Londres, Dr. Julio Ávila manifestó este lunes que quería dar una breve explicación sobre el túnel sanitizante que se ha puesto en la entrada del hospital que fue una idea de dos profesionales del hospital, no es algo nuevo esto, no es un invento de ellos, sino que ya se viene realizando en varias partes del mundo este sistema.

En ese sentido agregó: “Es un sistema más de protección sobre este coronavirus con flujos químicos para desinfección de las personas que ingresan y salen del hospital. Lo que quería explicar es que las personas que lleguen al hospital tienen que realizar la entrada por el túnel y la salida por el mismo lugar, no lo pueden hacerlo por otro lado porque va a estar cerrado, lo que quería también a dar a conocer son los químicos que se utilizan para el flujo que se utiliza para desinfección de las personas en el ingreso, estos químicos no son tóxicos es como se pusiera alcohol al 70% o sea que no es tóxico para las personas en ese sentido que se queden tranquilos, hay un control en la puerta por parte de personal del hospital que lo hacen parar en el medio del túnel lo hacen abrir los brazos dar la vuelta y cerrar los ojos, lo fundamental que cierren los ojos al sufrir el disparo del flujo del químico, esto no quiere decir que al ingresar al hospital van sacarse los barbijos, van a tener el mismo cuidado que vienen teniendo seguir con el distanciamiento adentro del hospital y el lavado de mano, lo mismo se lo va a proveer alcohol para lavarse las manos. Lo que quería también decir que a la salida también pueden recibir un flujo de este químico, por eso mismo hemos tratado de que por la tarde traten de ir las personas con suma necesidad porque éste líquido me dijeron los doctores que no es muy barato, todavía se esta regulando eso para ver cuanto se gasta en líquido y de acuerdo al flujo de personas que tengamos al ingresar al hospital. En este caso pido encarecidamente a la población que traten de ir por suma necesidad al hospital, también van a tener que sacar turno para la mañana por teléfono pero para larde no, pero esta vez van a tener que sacar turno por teléfono ya sea por medio de un celular al 491107 o desde un fijo al 107, se va a dar hasta 10 turnos y en el mismo horario que estuvimos dando pero por teléfono únicamente”.Aseguró.

Por otro lado dijo; “ya falta poco para entrar en el invierno donde prevalecen las patologías respiratorias, ya sea dolor de garganta, angina, fiebre, yo lo que le pido encarecidamente a la población es que no nos relajemos y que nos cuidemos, sigamos con el tapa boca o barbijo porque por el centro veo mucha gente sin barbijo y entonces tenemos que cuidarnos entre todos porque estamos luchando contra un enemigo que nadie sabe cuando nos va a dejar, además hay muchas contradicciones en todo el mundo entonces para eso yo les pido que traten de usar el barbijo cuando salgan a la calle”. Concluyó.