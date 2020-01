Vecinos de Bella Vista piden un urgente solución al problema de Agua

Ante la protesta efectuada este miércoles por quienes viven en el Barrio Bella Vista de la Ciudad de Belén, por falta de agua potable desde hace tres semanas según manifestaron, en la mañana de ayer los vecinos estuvieron reunidos en le Concejo Deliberante para plantear la problemática y también estuvo presente el responsable de servicio de Agua en Belén el Señor Nolasco Medina, quienes dialogaron para encontrar una pronta solución. Los vecinos dieron un plazo para hoy a la tarde, para encontrar una solución a este problema de provisión de agua al barrio, de lo contrario manifestaron que iniciarían un corte de ruta hasta tener la solución definitiva.

Belén-Info.com habló con el titular de la D.A.S.I. delegación Belén, Nolasco Medina a los efectos de requerirle las explicaciones del caso, dado que los vecinos de ese barrio anunciaron realizar un corte de ruta si no se le soluciona el problema, señaló: “El problema que tiene ahora Bella Vista es por la crecida de los ríos, la gente dice que la creciente no pasa por los ríos porque no lo ve pero las crecientes nos está llegando a la planta de potabilización, ya van de 7 a 8 días de agua totalmente turbia que a los empleados les digo para que vamos a usar los químicos que los traen de Buenos Aires y son caros no nos conviene, lo que estamos haciendo ahora es dar lo poco que podemos filtrar hasta que el agua se ponga más liviana, es un barro tremendo, esta creciente es del río de Las Cuevas, viene desde lejos y todos sabemos que esas crecientes duran 7 u 8 días”.

En ese mismo sentido agregó: “El barrio que tuvo menos problema de agua es Bella Vista que antes tuvo problemas agudos pero nosotros hemos hecho un bombeo de la casa de la familia Campos hacia adentro, en el pie del cerro y estamos bombeando del tanque del molino en el cual entra agua de la cisterna del agua que viene por el río y ahora como no tenemos nivel en la cisterna no entra el agua al tanque entonces no podemos bombear y esa es la bomba grande que tienen ellos para Bella Vista, estoy bombeando con una bomba más chica, ese es el problema que tiene ese barrio que se ha producido hace dos semanas, le vamos dando de a poco lo que sale de agua de los grifos sale sin presión y ellos quieren más presión, pero si yo tengo esa calidad de agua no puedo echar a la cisterna pero ayer (miércoles) ya se el agua salio mejor y la cisterna está llena por lo que estoy bombeando con la bomba grande, anoche fui a ver y ya estaba saliendo agua y esta mañana continuaba saliendo o sea que cuando se llenen los tanques de reserva se va a volver a normalizar como era antes, es como le digo a ellos acá el problema va a ser cuando vuelva a crecer y la creciente venga de lejos, a veces la creciente viene de cerca y se aclara pronto y se puede potabilizar, ahora están nuevamente con presión el agua y esta noche se van a llenar los tanques y se va a normalizar”.

A su vez agregó: “Con la bomba de “La Bombonera” proveemos el agua al 70% de la población, si llega a fallar esa bomba nos vamos a ver perjudicados prácticamente todo Belén, por eso insisto que hay que buscar una bomba de repuesto porque si se llega romper la misma va a ser un problema muy grave realmente. Hay que tener en cuenta que Belén ha crecido muchísimo y eso es lindo que pero también es necesario hacer las obras que están faltando que ya fueron solicitadas”.Subrayó.

Además puntualizó que: “El martes voy a estar con las nuevas autoridades de la provincia y le voy a plantear el problema y lo que quiero urgente por eso ya hice el pedido hace mucho tiempo, es que se haga un pozo igual al que está en la bombonera en la parte sur cerca de polideportivo eso va a ser lo ideal, yo lo estoy pidiendo desde hace bastante tiempo y ahora lo voy a volver a pedir porque con la construcción de ese pozo no vamos a tener problema por un periodo de 15 a 20 años”. Aseguró.

Medina indicó asimismo que: “Estamos muy olvidados tenemos la única camioneta que nos ha dado en la gestión Don Nolo Ávila y con esa camioneta no basta para cubrir cerca de 40.000 habitantes que hay en la ciudad de Belén, es una ciudad grande y no podemos movilizarnos en una sola camioneta, el personal que se necesita lo venga pidiendo hace años, somos 20 empleados y ahora se van a jubilar 6 o 7 y no se van a cubrir esas vacantes, y así no se puede atender a Belén, es muy difícil, por eso que ahora le voy a plantear los problemas a las nuevas autoridades ya que me dijo que lleve el pedido de cosas que necesite que me van a dar todo espero que sea así por el bien para todo Belén”.