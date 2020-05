Vecinos de San Antonio de Belén piden que terreno se destine para viviendas

Vecinos del Barrio San Antonio de Belén realizan una toma de un terreno, que según manifiestan que está mal adjudicado al Club Nueva Chicago porque estaba destinado a espacio verde y por eso que se convocaron 10 familias con necesidad de vivienda y solicitan que esos terrenos se les sean adjudicados.

Por este motivo Belén-Info.com habló con Saúl Miranda representante de las familias autoconvocadas del Barrio San Antonio y esto nos decía: “Quería comentarles para que se aclare bien, acá no estamos metiendo un club o una comisión, solamente somos gente de familia, vecinos del barrio que queremos, ya que no se respetó un espacio verde, queremos un terreno para nuestras familias, porque realmente lo necesitamos y por temas de decretas que no se cumplieron del 2005 pasaron en alto eso, por eso que decidimos venir y tomar posesión, queríamos dialogar con el municipio para ver si nos daban solución, por ahora estamos en la espera”. Sostuvo.

luego agregó: “Este es un espacio verde como figura en el mapa de Belén, en el día de ayer apareció la gente de la comisión Club Nueva Chicago con escrituras donadas por el municipio de todo el Parque, sin haberse comunicado al barrio o nada por el estilo, entonces nosotros al enterarnos de eso, nos juntamos 10 familias, seleccionamos las familias que más lo necesitan, coordinamos y venimos hacer una protesta pacífica respetando la cuarentena y queremos la solución”. Indicó.

“Solicitamos un espacio para vivienda, que nos entreguen el terreno y nosotros queremos hacer nuestra vivienda ya sea de chapa, como sea, pero queremos nuestra vivienda, lamentablemente ahora dependemos de nuestros padres y eso nos incomoda a todos nosotros”. Afirmó.

Dijo además: “Al ver todas las irregularidades que tuvieron acá en al parque, decidimos eso, como pueden ver, lamentablemente no quedan espacio verde, ya para la parte del Rio Seco no queda espacio, queda muy poco espacio”.

Luego agregó: “El proyecto que tiene el Club Nueva Chicago que supuestamente le cedió el municipio aprobado por el Concejo Deliberante en el 2018, abala que el Municipio le donó todo el terreno y me parece que es injusto eso, nosotros tenemos un Decreto ya firmado por el Intendente, por los Concejales que iba a ser espacio verde, nosotros hace 2 años quisimos hacer un comedor comunitario pero no quisieron, quisimos hacer una plazoleta fueron aprobadas pero nunca nos dio la mano de obra el intendente”.Aseguró.

Finalmente comentaron que esperaban una reunión con el municipio para ver de tener una solución, “Esperamos tener una respuesta a favor, nosotros quisimos, la gente el barrio quisimos abrir un comedor comunitario pero se opusieron o ponían trabas o del municipio no nos ayudaban, es como todo en elecciones se acercan los políticos y prometen cosas y dejan todo a medio hacer, necesitamos respuesta porque realmente necesitamos somos 10 familias y necesitamos viviendas dignas”. Subrayó.