Vecinos del Barrio Bella Vista sin agua potable piden solución

En la mañana de este miércoles 08 de enero todos los vecinos del B° Bella Vista, ubicado en el B° El Molino de la Ciudad de Belén, se concentraron en la calle para protestar por la falta de agua potable que están padeciendo. Hoy se presentarán en Municipio solicitando una solución.

Ulises Contreras uno de los habitantes de dicho Barrio dio a conocer específicamente los motivos por los cuales ellos están efectuando la protesta, señalando: “Estamos reunidos con los vecinos por la cuestión de que hace tres semanas estamos sin agua potable, como ustedes saben el agua es el líquido elemental que no nos puede faltar más que todo cuando hay criaturas. Ocurre a veces que se corta la energía eléctrica y nos quedamos sin agua y hay veces que hay energía eléctrica pero no tenemos agua, el problema que tenemos es que la mitad del barrio está con una conexión y la otra mitad está con otra conexión de agua, pero en realidad el faltante de agua es en todo el barrio. Nosotros ya venimos haciendo saber todo esto y no conseguimos ninguna respuesta del parte del Sr. Nolasco Medina Jefe de la D.A.S.I, ni por parte de la Municipalidad o alguien que le competa este tema del agua potable y es por ello que con los vecinos hemos decidido, si no tenemos una pronta solución de los reclamos vamos a tener que unirnos con los barrios que van hacer un corte de ruta justamente para el evento de la fiesta de playa, porque vemos que es la única forma para que nos den una respuesta, una solución en el momento, no necesitamos que nos digan que mañana o pasado lo van a solucionar, nosotros solicitamos en el momento porque hace tres semanas que no tenemos agua, la tenemos que ir a buscar en balde en la bombonera donde está el pozo que provee el agua a Belén, entonces no se puede seguir así el agua es fundamental para todos, como digo más que todo cuando hay niños no puede faltar”.Señaló.

En ese mismo sentido reiteró: “nosotros necesitamos una solución definitiva, ahora hay tanques de reserva que no tienen agua, entonces si pueden traer en el camión le agradeceríamos, pero necesitamos solución definitiva, reitero, son tres semanas que no tenemos agua y no podemos seguir así, hay otros barrios que también les falta el agua entonces nos vamos a juntar todos para hacer el reclamo porque si no nos juntamos este problema va a seguir ahora, el año que viene y el otro y así sucesivamente, vamos a seguir con la carencia del agua, no necesitamos que nos digan que levantemos el corte que mañana o pasado le vamos a solucionar, nosotros ya estamos cansados de eso”.Subrayó.

A su vez expresó: “Mañana por hoy jueves, nos vamos a juntar en la Municipalidad la mayoría de los que vivimos en el barrio donde vamos a presentar nuestro reclamo, si no conseguimos una solución definitiva estamos decididos a hacer el corte de ruta o unirnos a los otros barrios que también quieren hacer el corte porque consideramos que es la única forma que vamos a ser escuchados”, finalizó.