Vecinos piden la reapertura de la oficina del Correo en Londres

Vecinos de Londres hicieron llegar una nota a los medios de comunicación de la Ciudad de Belén, para que se haga la difusión correspondiente sobre algo que les causa mucha preocupación, que es la reapertura de la Oficina del Correo Argentino.

La misma dice textualmente: “Somos un grupo de mujeres con ganas de ver crecer a nuestro pueblo, por nosotros y por el futuro de nuestros hijos, toda la población está apoyando esta iniciativa, faltan tres o cuatro meses para que se cumplan dos años que el Correo cerró sus puertas en Londres, a partir de ahí surgieron infinitos inconvenientes a toda nuestra población. Estamos en tiempo donde los servicios necesarios si no existen se los genera y no que un servicio que funcione de pronto se anule o deje de funcionar. Londres cuenta con el espacio físico y también con todo el mobiliario que disponía de siempre, todas las condiciones están dadas para la reapertura, nuestro ánimo es que todos los habitantes tengan igualdad de oportunidades, realmente es mínimo lo que estamos pidiendo, por favor rogamos que esto no quede solo aquí, sino que se difunda con el fin de que tomen conocimiento las autoridades a nivel provincia, a quienes le compete del ámbito local, también la población o la autorización de la reapertura de la oficina del Correo para Londres. Pedimos esta autorización”.

Por otro lado comentaron que ya enviaron una nota relacionada con el tema al Jefe Zonal del Correo Argentino a nivel Provincia, José María Sachetti, quién la recibió pero no hubo respuesta todavía y es lo que están solicitando.

Cabe agregar que los ciudadanos de Londres ante la carencia de la oficina de Correo en aquella localidad, tienen que viajar a la Ciudad de Belén para realizar todo tipo de trámite relacionado con la misma, lo que ocasiona varios gastos que se podrían evitar si se hace la reapertura de la oficina que están solicitando.