Vicepresidente de EC SAPEM se reunió con vecinos del Norte de Belén

Luego de que vecinos autoconcovados del Norte del Departamento Belén anunciaran una protesta por mejoras en el servicio eléctrico en las jurisdicciones del Norte de Belén y por los continuos cortes de servicios que sufren, el COE Regional Norte de Belén intercedió para que autoridades de EC SAPEM se reuniera con los vecinos y pueden buscar un camino de solución. Es por ello que en el ayer con la presencia del Vicepresidente de EC SAPEM Ing. Mario José Solorza acompañado por el Técnico Héctor Villafañez y el Jefe de Distrito Belén Ing. Carlos Gonzalez se llevó a cabo una reunión junto a los vecinos del Norte y que contó también con la presencia de los Intendentes de las diferentes jurisdicciones del Norte Belicho y el Senador Departamental. Luego de las exposiciones de las autoridades y explicaciones, se concluyó que el día lunes presentarán un plan de trabajo para comenzar a dar solución a esta problemática energética.

Belen-Info.com dialogó con el Vicepresidente de EC SAPEM Ing. Mario Solorza quien nos manifestó: “Nosotros estamos aquí conociendo esta problemática invitados por el COE Regional que lo integran los Intendentes del Norte de Belén y en lo que nos manifestaron que había un grupo de vecinos que estaban inquietos por hacer conocer su situación respecto al servicio, a raíz de esa invitación y porque ya teníamos pensado en venir , adelantamos esa presencia acá, no solamente contamos que estamos haciendo al respecto sino que escuchamos lo que ellos nos manifestaban, sumamente preocupados y molestos, y al respecto no hay mucho que cuestionar, porque tienen un problema real de servicio sobre el cual venimos trabajando, vamos a trabajar y su resolución requiere mucho esfuerzo, requiere inversión y demanda tiempo así que esperemos tener la suficiente lucidez e ir haciéndolo rápidamente y que esas soluciones que nosotros empecemos a dar vayan ayudando a que se vaya llegando a trabajos en todos los lugares, tengan presente que la situación en la que se encuentra no es porque se dejó de hacer algo el año pasado sino que es producto de muchos años de no poder haber atendido el servicio en la medida que lo requiere. Desde que la distribución de energía está a cargo de EC SAPEM se empezaron a hacer inversiones para ir mejorando distintos sectores pero todavía no ha logrado tener el impacto de revertir el estado de la situación del servicio en distintos lugares del departamento particularmente en el norte grande y norte chico de Belén, que son los lugares más afectados y es donde la gente tiene una mayor inquietud respecto a ese situación.

Son mucha la obras que hay que hacer nosotros estamos arrancando temas que son de alto impacto como es coordinación de protecciones para que haya selectividad, y que vayan quedando fuera de servicio los sectores afectados, pero eso es algo que tiene un impacto pero los sectores afectados siguen teniendo problemas, vamos a trabajar la remodelación de sitios que requieren intervención mejorando las condiciones de confiabilidad, pero es muy difícil decir un plazo que rápidamente pueda tener que corregir, hay acciones de corto plazo que ya estamos haciendo y vamos a intensificar.

Por último dijo: “Nosotros vamos a traer un plan de trabajo de aspectos y puntos que nos han manifestado y que esperan ser satisfechos”.