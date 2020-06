Víctor Cruz: “Una vez habilitado el Protocolo recién se va a poder desarrollar la actividad”

El Secretario Privado de la Municipalidad de Belén y a cargo de la Dirección de Deportes Víctor Cruz, comentó sobre algunas medidas que se debe cumplimentar para poder habilitar las prácticas deportivas. Esto nos dijo: “En la reunión del COE se habló sobre las actividades deportivas, hay algunas cosas que se van a mejorar y algunas cosas de modificaron, por ejemplo para caminatas, trotes, ciclismo y aparatos al aire libre a partir de la reunión del día viernes, se decidió que no se pedirá la credencial y que no se va tener en cuanta la terminación del D.N.I. como se venía haciendo pero se les puede solicitar el D.N.I. para identificación, el horario es de 08:00 a 20:00 horas.” Aseguró.

Luego indicó: “Se habló de la autorización de otras actividades, como el fútbol 5, voléy, básquet, beach vóley u otras actividad siempre que no se exceda de las 10 personas y se debe presentar necesariamente el protocolo, el cual va ser analizado y estudiado, y una vez que este habilitado con o sin modificaciones recién se va a poder desarrollar la actividad , mientras tanto no está habilitado, todas las instituciones , los clubes que tengan de desarrollar las actividades deben presentar el protocolo, y aclaramos la presentación del protocolo no garantiza la autorización. Va depender del contenido del protocolo, debe ajustarse de lo que dispuso el COE, por eso va ser analizados y estudiado luego se va decidir si se habilita o no, si se habilita como se presentó o con algunas modificaciones”. Señaló.

En cuanto a las condiciones de los lugares de práctica deportiva expresó: “Es fundamental el tema del espacio físico, la cantidad de personas que van a permanecer, porque según la determinación del COE no pueden ser más de 10 personas, es necesario que seguramente se va a trabajar por turno y una vez que finalicen el turno las personas deben abandonen el lugar para para ingresan las subsiguiente, de allí el uso de los elementos de la higiene personal mientras se espera”. Afirmó.

También agregó: “Tenemos algunas presentaciones del Club Peñarol y algunos propietarios de canchas de Fútbol 5 y en esta semana se recepcionarán los protocolos”. Añadió.

Finalizando Cruz comentó: “Los días feriado y domingos no se realizan actividad física, no se va a permitir ningún tipo de actividad y se van a intensificar los controles. Hay que tener en cuenta el uso del barbijo y todas las medidas implementadas se deben respetar, si uno cumple con las medidas no van a tener inconvenientes”. Concluyó.