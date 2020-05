Visitas Virtuales al Sitio Arqueológico El Shincal de Quimivil

Con motivo de celebrarse este 18 de mayo el Día Internacional de los Museos bajo el lema “Museo por la Igualdad: Diversidad e Inclusión”, en nuestra provincia están programadas visitas y exposiciones virtuales en varios museos, por lo cual este lunes Belén-Info.com, dialogó con la Lic. Paula Espósito quién es titular del Centro de Interpretación del Sitio Arqueológico el Shincal de Londres para que en cuanto a este acontecimiento manifieste las actividades que tienen programadas para desarrollar en la oportunidad.

En este aspecto dijo; “Nosotros ya arrancamos desde hoy subiendo diferentes videos y lo haremos toda la semana contando lo del Shincal con nuestro/as guías, cada una/o va a contar una estructura particular del sitio como si fuese una visita guiada pero virtual, con un trabajo en conjunto de toda/os los guías del sitio. Hoy empezamos con el Museo, mañana comenzamos con una de las estructuras más relevantes de nuestro patrimonio, así vamos a ir como recorriendo el sitio de a poco, día por día”. Aseguró.

“Tenemos proyectos en camino en el sitio, uno va a ser el centro de interpretación astronómica que se está construyendo por ejemplo, después tenemos otro espacio nuevo, una cancha que va a ser destinado para los niños que visiten el Shincal, en donde en forma interactiva ellos van a ir aprendiendo distintos aspectos de la vida de los Incas, se puede mencionar esas dos cosas y después que el sitio se esta manteniendo en esta cuarentena, ya el personal esta trabajando en el sitio ya que no se están haciendo las visitas guiadas por la pandemia”. Indicó.

Asimismo señaló: “Quiero que visiten nuestra página en el Facebook, también siempre estamos subiendo algunas piezas del sitio, subiendo algunas imágenes con fotos de lo que se esta haciendo ahora, que visiten la pagina para seguir conociendo el Shincal. La página en Facebook es El Shincal de Quimivil de Londres, ahí pueden encontrar toda la información referente al sitio y que esta actualizada porque todo el tiempo estamos subiendo información”.

A su vez expresó: “Se está trabajando en el sitio con empleados, todos son de la Municipalidad de Londres, también es bueno recalcar que en estos videos lo que se intenta es mostrar la actividad del guía, la importancia del guía en el sitio para la interpretación del lugar, la idea es revalorizar el trabajo del guía porque son los que reciben a los visitantes y le cuentan la historia, como también es un equipo de trabajo del Shincal y están cumpliendo un rol muy importante”.

Finalmente destacó: “En lo de Catamarca que no ha tenido casos de infectados por el COVID-19 va hacer que la gente se anime venir más a la provincia, a mi me sorprendió la cantidad de interacción que tenemos en la página del Facebook, 300 a 400 personas por día están compartiendo la misma poniéndole me gusta, es como que la gente esta más interesado en conocer el sitio, así que yo pienso que después va haber más visitas, porque están interesados en conocer más la provincia, todo esto se viene como una oleada de crecimiento turístico de Catamarca y eso es muy bueno”, concluyó.